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中共軍演威嚇 蘇貞昌：感謝駐外代表為台灣向世界發聲

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
台駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）
台駐美代表蕭美琴。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西月初來台後，中共啟動軍演。行政院長蘇貞昌今天在行政院會中，肯定駐美代表蕭美琴、駐法國代表吳志中、駐德代表謝志偉，在第一時間為台灣發聲。

行政院發言人羅秉成中午主持行政院會後記者會，他轉述，蘇貞昌在院會中表示，中國藉由軍演威嚇台灣，感謝國防部長邱國正在蔡英文總統領導下，率領國軍戰士保國衛民，讓國人安心。

蘇貞昌表示，中國武力威嚇、破壞區域和平，做出種種軍力上的不當侵擾，都引起國際高度關注，各主要國家的媒體也都紛紛邀請我國駐外同仁接受專訪。

他說，駐外代表平時在第一線努力，學養具豐，對外媒注意到此議題的時刻，也抓緊機會為台灣立場、區域和平、國際情勢向世界發聲，並譴責中國。並對各種認知作戰、假訊息、企圖誤導國際視聽，都能做立即有效的澄清。

蘇貞昌說，駐外同仁表現，可圈可點。像是蕭美琴在短時間內接受五家主流媒體專訪，在新聞上有5分鐘至13分鐘篇幅，精要且讓美國民眾一看就懂。還以上學的孩子被霸凌，到底是要孩子不上學、還是挺身為出為例，比喻中國軍演在台灣周邊騷擾，讓蘇揆覺得是非常貼切且一聽就懂。

另外，吳志中直接用法語接受法國重要媒體專訪，謝志偉也用德語為台灣發聲，多個國家外館都在外交部長吳釗燮帶領下把握機會，為台灣發聲，他表示非常感謝。

蘇貞昌 軍演 蕭美琴 謝志偉

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