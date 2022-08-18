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民進黨：國民黨唱和陸政治主張 朱立倫應向全民道歉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨唱和陸政治主張，朱立倫應向全民道歉。本報系資料照
民進黨表示，國民黨唱和陸政治主張，朱立倫應向全民道歉。本報系資料照

民進黨發言人李妍慧今天表示，國民黨訪中團視訊參與在中國河南的兩岸關係研討會，國民黨特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉並致詞表示「堅持九二共識、反對台獨」，附和中國國台辦主任劉結一所說「祖國完全統一的歷史大勢不可阻擋、不可抗拒」。國民黨訪中「不談政治性議題」的保證言猶在耳，現在卻直接唱和中共政治主張，請國民黨知所節制，切勿自失立場、誤國誤民。

李姸慧批評，國民黨訪中團尚在隔離期間，居然迫不及待以視訊參加中共當局所舉辦的研討會，還在視訊中聲稱將「加強交流合作，維護台海和平穩定」，完全無視中共當局對台軍演等各種蠻橫無理的施壓作為，難道國民黨換取兩岸和平穩定的方式，便是拋棄自封的「反共政黨」身份，向中共卑躬屈膝、百般順從討好？

李姸慧指出，中共當局利用各種文攻武嚇手段，破壞台海和平穩定現狀，展現併吞台灣的企圖，惡劣行徑受到國人與世界各國的共同譴責。國民黨在此時訪問中國，時機非常不宜，陸委會事前也一再勸阻，國民黨對此充耳不聞，顯露其對台灣主流民意與國際情勢變化的嚴重脫節與無知。

李姸慧表示，國民黨在台灣政府勸阻、自家人反對下執意赴中；出訪前曾聲稱此行不見高官、不談政治性議題，卻出爾反爾，毀棄自己許下的承諾，這種作法絕對無法獲得國人的認同。而無視中共威脅台海和平穩定促其做出錯誤言論，更是向國際社會釋放錯誤訊號，徹底傷害台灣的國家主權，必須要對國人提出合理交代。

國民黨 中共 李妍慧 林祖嘉 朱立倫

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