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陳玉珍提「一個福建」 綠委：包藏禍心、唾面自乾

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。本報資料照
國民黨立委陳玉珍。本報資料照

國民黨立委陳玉珍憂心中共經濟制裁，讓金門遭波及，向媒體表示，兩岸法制都認同金門是屬於福建省，所以希望「一個福建」政策，能協助台灣廠商把貨品銷中。民進黨立委洪申翰批，「一個福建」就是一個比「一中各表」再更唾面自乾的包藏禍心。這些詞彙的障眼法，大家已很難再受騙。「但我更在意的，是陳玉珍這樣搞，是會把金門跟台灣越拉越遠而已。」

洪申翰在臉書上表示，過去國民黨跟共產黨用不存在的「一中各表」，來搞通關密語。但中共總書記習近平2019之後不跟你玩模糊遊戲了，直接戳破「一中各表」的假面。中共踩死「各表」的空間，也就是，國民黨阿Ｑ把一中解釋成一個中華民國的空間，就更不存在了。

洪申翰表示，這道理很簡單，在國際大國博弈的新局下，要靠玩弄模糊詞彙來妄想左右逢源，已經沒人要跟你玩了。而且劈腿的風險，很大。

結果，國民黨知道「一中」或「一中各表」已經討好不了中共，現在竟然打算一不做二不休！把自己退縮到金門同屬「一個福建」來迎合中共。

洪申翰指出，國民黨從主權層級的國家表述，居然把自己退縮到地方層級的表述，來諂媚換得中共的歡心。最近，因為兩岸的情勢，很多國際媒體都到金馬實地採訪。想問，不管國民黨你是要講「只有一個福建」或「同屬一個福建」，這些國際媒體或友人會認為：這個「兩岸共同的福建」會是隸屬於中華人民共和國的福建省？還是中華民國的福建省？

福建 中共 國民黨

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