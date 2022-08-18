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宣傳18歲公民權複決 時代力量發起街頭宣講

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
時代力量今天和18歲公民權推動聯盟一起開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會。圖／時代力量提供
時代力量今天和18歲公民權推動聯盟一起開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會。圖／時代力量提供

「18歲公民權」修憲案公民複決將與年底選局同時舉行，時代力量今天和18歲公民權推動聯盟一起開「落實世代正義最後一哩路，時力與你同行」記者會，黨主席陳椒華宣布，將結合黨公職與公民團體的力量，發起全台宣傳活動。這一個多月到各地市場、路口、商圈，與民眾面對面接觸，透過街頭宣講、發放文宣等具體行動，表達堅定支持18歲公民權，積極為青年世代發聲的立場。

18歲公民權修憲複決需要超過965萬同意票的超高門檻才能完成修憲，距離11月26日18歲公民權投票日只剩100天。

黨秘書長白卿芬説，一直以來認為20歲才是「身心成熟」的成年人，才有資格投票、參與公共政策的制定與選擇。然而「20歲才能投票」的這項規定，是1947年所訂定的投票門檻，距今已有75年。75年前的社會情境，與現在有很大的差別。

她指出，台灣是僅存12個還沒有18歲投票權的國家，英國經濟學人智庫（EIU）報告裡，在全世界76個民主國家中，台灣是少數三個還未能擁有18歲公民權的國家。

18歲大一新生黃同學分享，面對年底的18歲公民複決權投票，讓新興世代有機會被賦予新的權力，但同時也將扛起新的責任，因此，他呼籲所有青年朋友應該積極參與公共事務，這是身為公民的責任與義務。

他指出，18歲公民權攸關青年族群的政治意見表述權利，青少年的參政權不容被剝奪，我們的聲音也不容被忽視。年底的修憲案公民複決投票意義重大，希望我們透過投下手中的同意票，一起建構更多元的社會、加深我們民主憲政體制。

2022大選 時代力量 修憲 陳椒華

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