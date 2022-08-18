台美貿易倡議9月首會議 貿易便捷、中小企業列優先項目

台美雙方今天共同宣布，正式啟動「21世紀貿易倡議談判」，行政院長蘇貞昌表示，倡議正式啟動象徵台美經貿關係有突破性發展。行政院政務委員鄧振中今天出席行政院會後記者會，他表示，希望9月舉行首次會議，貿易便捷化、中小企業將列為優先項目，「台美雙方企圖心都很高」。

美國貿易代表署（USTR）在台灣時間今天上午宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域，首輪談判預計今年秋天初登場；行政院經貿談判辦公室也同步宣布，台美雙方同意正式啟動貿易協商談判。

鄧振中表示，台美談貿易協議具四大對台利益，第一是透過協定簽署可加速雙方法規調和、深化台美經貿關係，若美方獲得授權可談關稅時，就可朝自由貿易協定基礎，屆時已有妥善準備；其次，因採高標準，可提升台灣在新世代競爭力，吸引更多外資、美資與技術來台投資。

鄧振中表示，第三是可提升台灣經濟層次，對勞工、環境保護更周到，可提升台灣國際形象，台灣就可參加更多經貿組織。第四是雙方將討論如何抗拒來自第三國的經濟脅迫；他強調，對台實施經貿脅迫的就是中國，且不僅是對台美，對許多國家都有，也傷害世界經貿秩序。

對產業界的好處方面，鄧振中說，將來透過協定可擴大台灣農產品、加工食品出口機會；貿易便捷化方面，可讓通關、文件審查，都能加速，農產品可快速進入市場，其次是增加檢驗、檢疫規範ㄧ致，農產品出口無需多重檢驗，包含鳳梨、加工後的肉製品、蘭花，都希望能夠擴大在美市場。

鄧振中說，協定也會協助中小企業參加出口，並會談到數位經濟合作、規範，將可增加數位經濟服務業出口機會。另外，對勞工、環保、婦女、弱勢、中小企業等，題目的討論都跟國家政策吻合。

鄧振中說，談判要小心謹慎、準備妥善，過去兩個多月與各單位都有20多個部會，都跟未來談判有關聯，也做過很多演練，即便如此，各單位還是了解要以非常謹慎、妥善地準備來因應協定，盼能早日獲得目標。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌也在行政院會中表示，台美倡議正式啟動雙邊談判，象徵台美經貿關係有突破性發展，將近一步提升台灣經濟層次、增加國際投資台灣信心，有更多機會吸引美國和全球技術。

蘇貞昌表示，談判內容也展現對環境保護、勞工權益重視，有助加入CPTPP擴展國際空間，藉由台美雙方共同經濟合作，來自第三方的經濟脅迫。希望藉此擴大台灣農產品出口機會，協助中小企業擴展市場，增進服務業出口機會等，都是台灣大好商機，請相關部會與經貿辦公室合作，早日完成雙邊協定簽署。

「台美21世紀貿易倡議談判」將談判11項議題，包含貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業、農業、標準、數位貿易、勞動、環境、國營事業、非市場政策與作法等。