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國民黨赴陸視訊參與論壇 綠委：馬腳露出來了

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
國民黨副主席夏立言(右)訪中。本報資料照
國民黨副主席夏立言(右)訪中。本報資料照

國民黨副主席夏立言率團赴中國大陸訪問，團員、國民黨特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉透過視訊參與說大陸的兩岸關係研討會，民進黨立委陳亭妃說，國民黨的馬腳露出來了，不是說不參與政治活動嗎、不談政治嗎？結果你用視訊參加論壇，這又是什麼樣的意涵呢？

陳亭妃說，大家砲聲隆隆下，還是堅持要前往中國去拍馬屁、去抱大腿，現在馬腳露出來，要怎麼向台灣人民交待？根本就是把台灣踩在腳底下，只是做政治附和，去唱和國台辦、去唱和中國，是台灣人民無法接受，請國民黨要說清楚、講明白。

民進黨立委林楚茵指出，前兩天國民黨立委蔣萬安大夢初醒，建議國民黨黨訪中團行程公開透明、即時揭露，結果訪團成員馬上打臉，被爆出完全沒在行程名單內的會議，還沒解隔就迫不及待跟中國官方數位見面，甚至忽視中國前陣子的軍演威嚇，發表配合中國官方的政治議題言論

林楚茵說，雖然蔣萬安立場混亂，對中國要親不親，而競選團隊幹部擔任一帶一路協會常務理事又不正面回應，但國民黨黨中央的舉動已經打臉蔣萬安，也清楚表明親中立場。

國民黨 夏立言 林祖嘉 林楚茵 陳亭妃

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