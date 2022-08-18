混亂與變化加速社會衝擊，現代已進入「十倍速時代」。不論是大都市的就業、居住問題，或小縣市的資源不足困境，不公平的鴻溝，已成為未來世代與弱勢族群首當其衝的難題。

身為城市治理者該如何解決？《天下雜誌》與「未來城市」舉辦的「2022天下城市高峰論壇」，邀請九位台灣縣市首長、國際城市首長與企業領袖分享，如何從世代、安居、健康與環境四大面向挹注力量，齊力打造一座不遺漏任何人的公義城市。

新北侯友宜：「微笑曲線」翻轉千萬人

擁有超過400萬市民的新北市，是全台人口數最多的縣市，不但是北台灣中心，也與首都台北、國都之門桃園接壤。新北市市長侯友宜在會中強調，新北應扛起改變責任，「且只要改變新北，就能改變千萬人。」

隨著人口數逐年攀升，他認為，應提前佈局足夠的就業機會。新北的作戰策略從都市規劃起步，以板橋、新莊副都心、三重第二行政中心作為三大發展核心，拉出一條「微笑曲線」；這裡的開發面積超過2,451公頃，包含811公頃的產業用地，能容納新企業進駐、舊企業跟進轉型。

不只畫出架構，新北從都市更新、運輸路網串連、解決既有城市問題等三路徑進攻。這項藍圖拓展充足的企業、居住用地，並同步解決延宕數十年的五股垃圾山等城市沉痾，全力加速都市脫胎換骨的效率。

「新北市的『新』，代表的就是新機會，」金庫資本合夥人丁學文説，疫情、高通膨都可能加劇青年貧窮化；而新北的微笑曲線就是台灣示範點，能先替青年搭建基地，鼓勵企業建構舞台、吸引更多人來打拚。

台北柯文哲：讓大家看到政府的創新

不僅創造工作機會，高房價下的安居公義，也是城市發展的關鍵。

曾參考韓國、荷蘭等國家的社會住宅政策，如今台北市也蓋起兩萬戶社宅，但大多仍是家庭式住宅。

台北市長柯文哲曾問都市發展局，若要照顧弱勢，能否改建共用衛浴與公共空間的宿舍型社宅，既能壓低租金且入住門檻更低。今年，這項藍圖落入市政規劃，「原本破萬元的租金降至4、5千元，未來將多照顧10%的弱勢民眾，」他估計。

「公部門應該改掉過去又懶又笨的形式，讓大家看到政府的創新，」柯文哲指出，社宅不只是蓋一棟建築物，也能成為智慧建築產業領頭羊，與社會創新模式的實驗場。例如，E化的明倫社宅讓住戶繳費、報修都採無現金支付；且只要成功在10%社宅找到創新模式，未來就有機會擴大落地，影響百萬市民。

社宅能創新，也能解決更多城市問題。柯文哲以內湖問題舉例，「內湖就不是交通問題，而是都市規劃問題，」因此，在南港社宅鼓勵在地工作者優先入住、縮短交通動線，避免未來難以負荷的上下班車流。

雲林張麗善：率先畫出區域聯防的醫療網

但不只大城市，資源不足又不均的縣市，更面臨公義挑戰。

在雲林，每位兒科醫師照看860位幼童，反觀台北每位醫師僅照顧384位，在醫療資源的城鄉差距下，如何顧好每個孩子？

在新冠肺炎疫情中，缺乏醫療資源的雲林縣就以資源共享與遠距科技，率先畫出區域聯防的醫療網——台大醫院雲林分院撐大醫療網，逐步串起6家在地醫院，最後，還妥善接住每一位重症兒童的性命。現在，這項模式正複製到台灣16個醫療缺乏區，讓醫療公義能全台開花。

屏東潘孟安：將兒童表意權納入縣市自治條例

缺乏資源的還有屏東縣。為了償還舊債，屏東是全台唯一沒有發放敬老年金與額外生育津貼的縣市，但他們仍努力改善育兒環境。

屏東縣縣長潘孟安以共融式公園為例，率先將兒童表意權納入縣市自治條例，並與「還我特色公園行動聯盟」合作，規劃超過20處特色公園。

「原來公部門可以這麼積極，比我更像NGO（非政府組織）！」特公盟召集人林亞玫難忘，他們與屏東縣社會處合作，找來身障者、孩子共開工作坊；各局處也認養鄉鎮，做出在地共融公園。潘孟安希望，屏東能從遙遠的代名詞，變成美好生活的代名詞，真正實現世代公義。

「每一年，《天下》都以城市治理的願景邀請縣市，在選前，談的不是藍綠競爭、不是選舉勝負，而是仰望我們的倡議，」《天下雜誌》共同執行長吳琬瑜指向今年的主題，希望在巨幅變動的世界裡，看見台灣的公義城市包容著不同世代、職業、財富與性別的群眾，縮小不平等的差距。

全文轉載自未來城市(萬元租金降至4千 柯文哲：社宅救弱勢，要改掉又懶又笨的形式)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【推薦閱讀】

得獎無數的資優生台北，「福慧雙修」了嗎？｜八角度解讀智慧城市

【推薦閱讀】

台北怎麼變「海綿城市」？土地多吸水一公分，就能容受1000座游泳池水量