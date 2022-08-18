林祖嘉大陸視訊挨批 黃健庭嗆：一昧抗中保不了台

國民黨大陸事務部主任林祖嘉昨天以視訊方式在「海峽兩岸關係研究中心」所舉辦研討會致詞，國民黨對此表示，林祖嘉的說法皆依照黨章、黨綱和「中華民國憲法」相關規範，所有發言也以台灣民眾利益為優先。部分綠營人士的攻訐和指控，不僅悖離事實，而且毫無道理。

國民黨祕書長黃健庭今受訪表示，蔡英文總統多次公開談及兩岸關係的推動，應該依據中華民國憲法，以及依據兩岸關係條例在對等、和平的原則下推動；在兩岸關係目前這麼緊張的時候，她也說要支持原則性的對話。

黃健庭指出，林祖嘉用視訊的方式參與兩岸關係的研討會，他的主張都本於國民黨的黨綱、黨章，也完全沒有違背中華民國憲法，以此來和對岸對話，這樣有什麼問題嗎？這不就是蔡英文總統要我們去做的嗎？

黃健庭說，看到兩岸這麼危及、緊張的時候，民進黨不但沒有一點本事來處理這個問題，甚至還來激化這樣的問題。民進黨做不到的，國民黨來承擔這個責任，來和對岸對話，國民黨的目的難道不是讓戰爭的危機可以減緩，甚至化解，這樣對台灣的人民不好嗎？

黃健庭強調，到這個時候已經非常清楚了，如果一昧抗中其實保不了台的時候，到抵抗中是為了「保台」還是「保綠」，相信絕大部分的台灣人民都很清楚。我們要的是和平，國民黨的主張永遠是捍衛中華民國，即便在和對岸溝通、對話的時候，這也是國民黨一貫的堅持。

國民黨表示，蔡英文總統日前才說支持兩岸建設性對話，而國民黨一向秉持黨章、黨綱規範，以及求同存異的精神，與對岸進行有原則的溝通，支持兩岸互動交流，降低台海衝突風險。此外，大陸方面的報導也引述林祖嘉主任強調「維護台海和平穩定」的說法，這難道不是反映當前多數台灣民意的期望嗎？

國民黨呼籲民進黨，應該把心力放在設法建立兩岸溝通管道，實現蔡總統說的「進行兩岸建設性對話」，降低兩岸戰爭風險，增進兩岸和平穩定，保護全台灣人民的安全，這才是一個負責任的執政黨應該做的事。