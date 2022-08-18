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「手上有屠刀是黨產會」 救國團預計10月底號召10萬人遊行

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
救國團主任葛永光今早接受「千秋萬事」廣播專訪時表示救國團預計10月底舉辦大遊行。圖／取自YouTube
救國團主任葛永光今早接受「千秋萬事」廣播專訪時表示救國團預計10月底舉辦大遊行。圖／取自YouTube

不當黨產會處理委員會於7月26日作成處分，認定救國團現有財產包括61筆土地、16億3507萬元為不當取得財產，要移轉國有。救國團不服，向台北高等行政法院聲請停止執行，更醞釀在10月底號召10萬人上街頭遊行。

救國團主任葛永光今早接受「千秋萬事」廣播節目專訪時表示，北高行昨已經開庭審理，救國團主張黨產會的處分將對救國團造成不可回復的損害，不但影響救國團生存，若大量資遣5千多名員工、教練及老師，涉及人數龐大，也可能引起社會動亂。

葛永光說，黨產會判決救國團是國民黨附隨組織，但救國團成立時，是由行政院籌組，並且隸屬國防部，這些文件都很清楚，連法院都判定救國團是政府組織，現在的救國團則是公益社團法人。

至於黨產會指控救國團過去進行校園監控，他則說，救國團辦的是青年活動，從來沒有調查校園動態、監控校園的業務，調查工作是由情治機關負責，救國團有次上網找人作證，一、兩天就搜集2千人願意作證。

葛永光表示，黨產會要救國團放下屠刀、認錯道歉，但救國團70年來什麼時候手上有屠刀？「現在手上有屠刀的是黨產會」，救國團沒做過的事情，為什麼要認錯道歉？批評黨產會將莫須有罪名加諸到救國團身上。黨產會現在就是加害者，將來黨產會自己就會變成轉型正義的對象。

葛永光表示，這次處分要救國團繳回16億多歸國有，但救國黨能動用的資金只有6億，其中3億是保證金，等於只有3億多可以動用，黨產會處分等於是要救國團傾家蕩產，而從救國團問題看整體國家走向，消滅救國團形同要把好幾個世代的記憶消滅掉，把歷史記憶抹除，這是共產黨的做法。

他說，過去看宮廷劇皇帝殺大臣，都是誅九族，現在他感受到何謂株連九族，政府主要是要殺國民黨，所有牽連到的婦聯會、救國團黨都要一起殺掉，面對這種現代東廠到處屠殺的情況，如果救國團不站起來抗爭，台灣就會自我瓦解。

葛永光說，救國團預計10月底舉辦大遊行，號召10萬人上街頭抗議，除了挺救國團，也要挺有公平正義的國家。

救國團 黨產會 葛永光

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