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國人受騙柬埔寨 國民黨轟：新南向政策失能須重新檢討

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「國人遭騙受困柬埔寨，蔡政府無能、毫無作為」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「國人遭騙受困柬埔寨，蔡政府無能、毫無作為」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨上午舉行「國人遭騙受困柬埔寨，蔡政府無能、毫無作為」記者會，質疑蔡政府面對詐騙及人口販運束手無策，「新南向政策」簡直失能，呼籲政府必須重新檢討新南向政策成效，想方設法取得與東南亞各國間的司法互助管道，與當地台商、民間公益團體合作，對受害者進行救援。

國民黨副秘書長李彥秀表示，事件爆發至今，受害民眾求助無門、被害人家屬心急如焚，蔡政府卻始終慢半拍。即便有許多民間力量積極奔走協助，但部分的救援行動卻被政府單位抹黑，甚至指責是「誤導國人」，試問若蔡政府有能力保護國人、營救受害者，何須民間單位介入搶救？

「國人遭騙受困柬埔寨的問題嚴重性已經涉及國安危機」，文傳會副主委江怡臻表示，國民黨身為在野黨，但3位立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷等親赴柬埔寨，試圖透過各項管道營救受害國人，相對於蔡英文政府，只喊口號拿不出實際行動與具體作為，讓海外國人有深刻的「無政府狀態」之感。

對此事件，國民黨提出五項主張：一，警政署針對詐騙、人口販賣等國際犯罪應從源頭制止，全力防堵；二，利用政策宣導的媒體時段，加強預防詐騙國人出國工作的宣傳；三，增加相關外館的人力配置、提供足夠的預算及資源；四，組成跨部會的專案小組，協同作戰，全力營救受害者、打擊犯罪；五，加強與其他國家司法互助的管道，保障國人權益。

國民黨也提出四項呼籲：一，立即透過各種宣導途徑，窮盡一切可能的方式，讓台灣民眾知道人蛇集團的詐騙手法，以及前往諸如柬甫寨等東南亞落後國家的求職風險，切莫再讓求職悲劇上演；二，政府應該想方設法取得與東南亞各國間的司法互助管道，並與當地台商、民間公益團體合作，群策群力對受害者進行救援。

三，此次事件凸顯我國政府在柬埔寨等國，缺乏處理國人遭遇危機的能力，也欠缺有力的官方管道或民間人脈網絡，這幾年蔡政府花費大量人力經費所推動的「新南向政策」，顯然必須重新檢討其成效；四，政府應立即擴大求職與失業救助管道，同時加速經濟復甦腳步、改善國內就業環境，幫助台灣青年脫離失業或謀生困難，才是釜底抽薪、正本清源的有效解決之道。

國民黨 詐騙 柬埔寨 新南向政策

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