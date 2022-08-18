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台美21世紀貿易談判正式啟動 11議題具四大重要目標

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中。 中央社
行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中。 中央社

台美雙方於今年6月1日啟動21世紀貿易倡議後，經由嚴謹準備過程及協商，雙方同意正式啟動台美貿易協商談判。行政院經貿談判辦公室今天表示，在準備過程中，雙方均展現高度企圖心，期盼盡速獲致具體成果，簽署貿易協定。

美國貿易代表署（USTR）今天宣布，正式與台灣啟動21世紀貿易倡議談判，將聚焦貿易便捷化、反貪腐、中小企業等11個領域，首輪談判預計今年秋天初登場。

行政院經貿談判辦公室表示，在未來之談判中，雙方將就貿易便捷化；良好法規實務；反貪腐；中小企業；農業；標準；數位貿易；勞動；環境；國營事業；非市場政策與作法等十一項議題為範圍進行談判，在公平、對等的基礎上協商。

行政院經貿談判辦公室表示，本項談判雖然不涉及關稅，但所涵蓋項目具有四個重要目標 :

第一是強化國家整體經濟實力，包括促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場、強化我數位經濟能量，有利我國重視環境保護、勞工權益在國際間之形象。

其次是強化台美雙方投資及貿易，增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

第三是強化台灣與各國制度化連結，台美貿易協定的簽署，不僅有助於我推動加入CPTPP，擴展國際空間，也可讓台灣有更多機會與各國加深制度化連結。

第四是強化市場經濟體制，雙方可共同合作，增強我國面對非市場政策及作為之的能力。

台美雙方在本項協定中同意經由合作，對於婦女、弱勢及中小企業等族群提供協助，符合我國多元化、機會平等及擴大包容等核心價值，彰顯目前國際間企業治理趨勢，例如環境保護、社會責任及公司治理。

經貿辦表示，政府各相關單位在過去兩個月來，已經進行過多次沙盤演練，依據國際趨勢，備妥各項方案面對本項談判。相信未來協定的簽署，將有助我國強化及深化與美國之經貿關係。

行政院 台美關係

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