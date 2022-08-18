柯志恩吃播觀看人數破千 六合夜市熱舞讓小編群瘋狂了

國民黨高雄市長參選人柯志恩，昨天到高雄六合夜市吃播，僅直播15分鐘，觀看人數就從700人飆到1000人，柯志恩現場來一段熱舞，感謝關注的臉書粉絲。

原來柯志恩在直播時，與網友打賭，在直播結束前，觀看人數飆破1000，他就要跳舞給網友看。柯志恩甚至在觀看人數600時說：「我就不相信到直播結束前會到1000，我真的不相信」。

結果，在直播15分鐘後，觀看人數真的來到1000。讓柯志恩只好現場秀一段在那瑪夏和原住民學到的舞，讓一旁拍攝的小編群笑翻，還說「跳的不錯耶，小編全部都瘋狂了！」