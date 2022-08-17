快訊

政黨介入戕害大學自治 葉丙成：若當校長會扛下政治壓力

今年颱風為什麼還不來？ 氣象局一張圖曝原因

選戰倒數100天 林佳龍今晚連趕三重、土城兩場

聯合報／ 記者李定宇張睿廷／新北即時報導
民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到三重、土城參加「新北大翻新、議員逗陣拚」座談會。圖為三重場。圖／林佳龍選辦提供
民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到三重、土城參加「新北大翻新、議員逗陣拚」座談會。圖為三重場。圖／林佳龍選辦提供

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到三重、土城參加「新北大翻新、議員逗陣拚」座談會，林佳龍說，新北市長侯友宜市府，不斷地迴避假牙、社宅、運動局議題，都是站在民眾的另一邊，這樣的噴口水選戰方式，不如來場兩人的辯論。

林佳龍說，新北大翻新、議員逗陣拚的座談行程，民眾熱情參與代表民進黨基層經營成果，選舉就是檢驗執政者施政成效，也要和其他五都互相比較。參選以來發現新北市許多重大建設都在蔡英文總統上任的完全執政後，也在地方上極力推動許多建設，包括五泰輕軌也行經三重，在他當交通部長時南北環第一站已動工、東環也核定。

林佳龍說，新北市是台灣第一大都會區，都會區人口密集度高，停車場獲前瞻補助43.2億元，但進度只有56%，停車場桃園達成率為73%、高雄達成率達94%，新北市補助無論項目與金額是全國之冠，23項停車場計畫達成率卻只有56%，三重區興華公園地下停車場、信義公園地下停車場分別獲中央補助1.5跟1.6億元進度一樣是0，未來若當選新北市長一定加速地方建設。

林佳龍表示，土城交通建設方面立委吳琪銘極力爭取在北土城增設4條匝道進出，土城地區要有好產業才有就業機會，年輕人在地工作能夠成家立業敢生養也能照顧父母。托育托老一條龍是最早在擔任台中市長開始實行，蔡英文總統也擴大到全國0至6歲國家一起養。

對於他引述齊柏林從空中看台灣，林佳龍說，齊柏林是他在交通部長時的合作夥伴，他以無人機、直升機拍過很多有關台灣影片，新北市29區在他擔任交通部長時也多有拜訪，侯友宜也曾陪他走過淡蘭古道，其中他在臉書貼文過多次都留有紀錄，包括淡江大橋、基隆捷運汐東縣、林口交流道等問題的解決，都算在大台北生活圈。

林佳龍說，新北就是新故鄉，很多人來此打拚，現在侯陣營不做政見政策討論，認為噴口水不如安排侯友宜和林佳龍辯論，侯市府不斷地迴避假牙、社宅、運動局議題，都是站在民眾的另一邊，這樣的噴口水選戰方式，團隊節奏不會因此受到影響。

林佳龍表示土城地區要有好產業才有就業機會，年輕人在地工作能夠成家立業敢生養也能照顧父母。圖／林佳龍選辦提供
林佳龍表示土城地區要有好產業才有就業機會，年輕人在地工作能夠成家立業敢生養也能照顧父母。圖／林佳龍選辦提供

新北市長 林佳龍 交通部長

延伸閱讀

綠逼侯友宜簽做好做滿 藍要林佳龍承諾落選不入閣

回應侯友宜正式參選 林佳龍：會不會落跑說清楚

影／林佳龍談論文門 讓事實說話給學校空間

影／陳時中合體林佳龍 挺18歲公民權

相關新聞

選戰倒數100天 林佳龍今晚連趕三重、土城兩場

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到三重、土城參加「新北大翻新、議員逗陣拚」座談會，林佳龍說，新北市長侯友宜市府，不斷地迴避...

佛系男變辣！蔣萬安找來ETtoday前社長 綠酸人設變太多

國民黨台北市長參選人蔣萬安近來邀請到ETtoday前社長陳國君，擔任競選幹部總幹事顧問，為選戰團隊增添火力。民進黨台北市長參選人陳時中團隊表示，感受到蔣萬安在輿論上的力道加強，但假如是烏賊車，而非戰車，未必對蔣萬安的形象加分。但蔣萬安最近發言比過去確實辛辣許多，被認為一改佛系作風，陳陣營的這段話究竟是實情還是吹哨子壯膽？

濫用社維法／陳情抗議被移送案件遽增 社維法成蔡政府尚方寶劍？

民進黨重新執政以來，用社會秩序維護法抓假訊息的案件數暴增，引發不少箝制言論自由批評。根據統計，近六年警方引用社維法第68條第2款「滋擾公共場所」移送的案件數暴增，有法界人士透露，許多案例都是針對陳情抗議事件，手法其實和用社維法抓假訊息如出一轍，只是針對的標的，轉到了人民的集會結社自由上。

若台灣經濟20年最好 為何年輕人還要冒險去柬埔寨？

過去幾年我們見到不少年輕人出國打工，在美國、加拿大、澳洲與新加坡，都可見到年輕人想要賺第一桶金的身影。對台灣而言，這些國家是經濟發展比台灣更快一步的地方，薪水高，年輕人可以在2、3年存到在台灣要存5年、甚至10年的錢。勞工往薪水更高的地方流動，是市場經濟法則，但台灣年輕人前往柬埔寨打工，就不是同一回事。 當前資訊發達，年輕人怎麼不會知道柬埔寨的經濟水準？明知道有這麼高的風險，卻還有成百、甚至上千的台灣年輕人飛抵柬埔寨「打工」，我們當然不能只聽信政府的一面之詞，認為這些都是黑道在後面運作。

蔡政府喊新南向 蔣萬安：與柬埔寨無管道、出什麼問題？

柬埔寨跨國工作詐騙頻傳，國民黨台北市長參選人蔣萬安說還有4000人受困柬埔寨，陳時中辦選發言人林楚茵批評是帶頭造謠，只有...

蔡總統下令：全黨挺18歲公民權 讓台灣民主更前進

18歲公民權修憲案公民複決將在年底與九合一大選同時舉行，將面臨高通過門檻。民進黨今天舉行「民主前進挺18」記者會，身兼黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。