選戰倒數100天 林佳龍今晚連趕三重、土城兩場

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚到三重、土城參加「新北大翻新、議員逗陣拚」座談會，林佳龍說，新北市長侯友宜市府，不斷地迴避假牙、社宅、運動局議題，都是站在民眾的另一邊，這樣的噴口水選戰方式，不如來場兩人的辯論。

林佳龍說，新北大翻新、議員逗陣拚的座談行程，民眾熱情參與代表民進黨基層經營成果，選舉就是檢驗執政者施政成效，也要和其他五都互相比較。參選以來發現新北市許多重大建設都在蔡英文總統上任的完全執政後，也在地方上極力推動許多建設，包括五泰輕軌也行經三重，在他當交通部長時南北環第一站已動工、東環也核定。

林佳龍說，新北市是台灣第一大都會區，都會區人口密集度高，停車場獲前瞻補助43.2億元，但進度只有56%，停車場桃園達成率為73%、高雄達成率達94%，新北市補助無論項目與金額是全國之冠，23項停車場計畫達成率卻只有56%，三重區興華公園地下停車場、信義公園地下停車場分別獲中央補助1.5跟1.6億元進度一樣是0，未來若當選新北市長一定加速地方建設。

林佳龍表示，土城交通建設方面立委吳琪銘極力爭取在北土城增設4條匝道進出，土城地區要有好產業才有就業機會，年輕人在地工作能夠成家立業敢生養也能照顧父母。托育托老一條龍是最早在擔任台中市長開始實行，蔡英文總統也擴大到全國0至6歲國家一起養。

對於他引述齊柏林從空中看台灣，林佳龍說，齊柏林是他在交通部長時的合作夥伴，他以無人機、直升機拍過很多有關台灣影片，新北市29區在他擔任交通部長時也多有拜訪，侯友宜也曾陪他走過淡蘭古道，其中他在臉書貼文過多次都留有紀錄，包括淡江大橋、基隆捷運汐東縣、林口交流道等問題的解決，都算在大台北生活圈。