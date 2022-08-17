謝龍介：馬執政孩子沒去黑龍江 蔡執政倒去了柬埔寨

國民黨台南市長參選人謝龍介針對我國年輕人遭騙大陸工作受困，今天再開炮，他諷刺200年總統大選時謝長廷發動耳語抹紅前總統馬英九若當選，男生會找不到工作，找孩子要去黑龍江，現在倒是孩子都去柬埔寨了。

謝龍介在臉書上說，2008年總統大選，民進黨提名的謝長廷發動耳語攻勢，「抹紅」馬英九，說馬若當選，台灣將會「查甫找嘸工，查某找嘸尪，找囝仔去黑龍江」，當時，他擔任馬蕭競選總部發言人，多次為此舌戰反駁，記憶猶新。

但結果證明，前總統馬英九執政時，沒有囝仔被逼著去黑龍江，倒是蔡總統執政，孩子都去了柬埔寨。

謝說，小編昨晚告知，最早拍片揭露，甚至自掏腰包，救援受困杜拜與柬埔寨台人的網紅Bump，因為不滿外交部多次睜眼說瞎話，發稿批評他「誤導國人」、「以訛傳訛」，決定不再更新詐騙系列。

臉書上寫著「外交部是要告訴我們，那些受困的情節，焦急的親屬，都是人民眼睛業障重？但是如果都是人民眼睛業障重，那又何必發布旅遊警示？我們偉哲市長又何必搶救雷恩大兵？何況根據Bump的影片，對外交部的質疑都有人證物證。」

謝龍介說。缺醫材問賈永婕，缺疫苗盼郭台銘，陳情找網紅，救援靠慈濟，這是台灣人民的悲哀。「懇請Bump兄喘口氣休息，別輕言放棄。」