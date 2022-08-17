蔡總統下令：全黨挺18歲公民權 讓台灣民主更前進

18歲公民權修憲案公民複決將在年底與九合一大選同時舉行，將面臨高通過門檻。民進黨今天舉行「民主前進挺18」記者會，身兼黨主席的蔡英文總統表示，台灣要跟上世界，透過修憲讓世界看到台灣對民主的信念，通過18歲公民權，台灣的民主會更向前。

蔡總統表示，既然18歲的年輕人在法律上已經是成年人，就應該擁有完整的公民權，這是一項權利也是一份責任，一起完成民主守護的責任，現在全世界只剩10個國家的公民權門檻比18歲還要高，台灣要跟上世界，透過修憲讓世界看到台灣對民主的信念。

蔡總統指出，民進黨是第一個由立法院提案表態支持18歲公民權的政黨，20年後的現在，這一次一定要完成目標，讓公民複決通過修憲門檻。民進黨將會全黨動員，支持18歲公民權，把年輕人參與民主的訴求傳達到台灣社會的每一個角落。

民進黨台北市長參選人陳時中表示，自己年輕時對政治很冷漠，因為不冷漠的人，恐怕都須經過一番波折，但現在已經不一樣了，年輕人已經從「有耳無嘴」變成「有耳有嘴」，要讓年輕人能夠選賢與能，且現在16歲就要工作、要報稅，18歲就要負刑事完全責任，但卻沒投票權，這對年輕人不公平。

民進黨新北市長參選人林佳龍表示，900多萬票的公民複決門檻，比蔡總統連任時的817萬票還多，期待在100天之後大家用投票來防衛台灣民主，讓年輕人一起決定民主的公共議題。