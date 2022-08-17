「服務變管制」 學者轟：若有數服法林智堅不會被檢驗

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告「數位中介服務法」草案，引起輿論譁然。元智大學資訊管理系教授周韻采批評，數服法賦予主管機關不需經法院判定，認定假訊息及「標注警語」權力，如新竹市前市長林智堅論文案時這條法律已通過，那指涉林智堅抄襲言論都不能討論，林智堅「根本不會被公開檢驗」。

根據「數位中介服務法」草案，NCC要花25億成立專責處理假訊息的財團法人，且只要政府主管機關認定說法不實、違反法律規定，不用等法院裁定，就可直接加註警語一個月，警告可能為假訊息，市占超過百分之十列為「指定線上平台服務提供者」，包括Dcard、Meta（臉書）、YouTube等知名平台都納管。

NCC前委員、世新大學廣播電視電影學系副教授何吉森直言，該法草案不談數位經濟，只有內容管制，已非數位中介服務而成為數位中介管制，應該退回。NCC前委員、清華大學科技法律研究所副教授翁曉玲也表示，該草案有未審先判問題，影響言論自由。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，草案仿效歐盟，訂定人口一成使用者做標準，但歐盟人口一成是4500萬，規範對象都是臉書、Google等國際巨擘，台灣用市占一成當標準，實質上完全不同。

他說，且現行草案要求業者有責任要下架違法訊息，但業者如何認定違法？過往曾有記者被起訴釋放不實利多股市訊息，但五年後定讞無罪，如果業者短時間內無法做出和法庭同等的判斷，最快方式就是政府有疑慮的都下架，不用負責，但也造成寒蟬效應。

周韻采也指出，現行業者都已在「刑事訴訟法」、「社違法」等規範下和政府合作，下架一些不當言論，但政府立新法不思保護使用者權益，卻要進行更大言論管制。

而以不用等法庭審理就可先標註警語來說，假設近期林智堅論文案抄襲的相關討論，都被標注警語、不得傳播或警告是假訊息，林智堅根本不會被公開檢驗，如果桃園市長選舉結束，台大審定結果才出來，可能就因言論管制造成不可逆效果。

周韻采更進一步批評25億專責機構的必要性，質疑該構想是否是NCC長官意見？因原NCC管轄的財團法人TTC（電信技術中心）將劃入未來數發部，NCC是否又要成立一個財團法人，成為高官退休的避風港、淪為給未來退休高官肥貓的地方？

周韻采強調，規範網路言論，應該是業者自律組公會、行會概念，以業必入會的自律才有效果，例如美國律師公會，能決定法學院名額或律師懲處等。

政治大學法學院教授廖元豪表示，網路平台已是大部分人主要發聲管道，目前已有很多法可作為鎮壓言論工具，只要可以移送，就有寒蟬效應。不管以國外或台灣經驗來看，都不能因為網路假訊息多，就要政府介入管理，容易被政府控制言論。

廖元豪指出，「數服法18到23條」對內容限制非常有問題，主管機關認為是假訊息，能向法院申請下架的範圍超大，若法上路，一年三千多件以上都可能，例如林智堅論文事件，評論的網友有多少、會移送多少件？