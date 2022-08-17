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黃國昌指控立委林為洲炒作農地 一個月內海撈1.2億

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

時代力量前立委黃國昌今天指控，國民黨立委林為洲圈地賺上億，財產申報明顯不實，擔任民代公職期間，濫用農村重劃制度，將農地點石成金為建地，其他涉及利益姑且不計，光是在2019年藉由高價轉賣抵費地，就在短短一個月內海撈1.2億，成為炒高地價的元凶。

黃國昌在臉書指控，近年來，大新竹的土地不斷飆漲，已是寸土寸金，各種炒地手法。這個政商炒地集團的首腦之一，正是早有「地產立委」稱號的國民黨立委林為洲。而林為洲，竟將代表國民黨競逐近年房價飆漲驚人的竹北市市長寶座。

黃國昌指出，林為洲在大新竹操縱「重劃煉金術」的其中一例。主導農村重劃、低價攫取「抵費地」，新竹「金獅自辦農村社區土地重劃」自2007年1月發起成立，當時已是立委的林為洲，隨後設立了「群茂開發公司」出資參與重劃會，也主導了重劃會的開發工程。

黃國昌表示，2011年10月，新竹縣政府同意備查金獅重劃會的土地分配結果，當時林為洲正擔任新竹縣議會副議長。2019年5月及7月，金獅重劃會理事會決議以每平方公尺1萬2550元（每坪約4.1萬），將「金獅段地號1026抵費地」讓與給林為洲等五人，作為折抵出資人先行墊付的開發費用。

黃國昌說，嗣後，這些抵費地在8月1日完成移轉登記，二週後，進一步分割而增加了1026-1、1026-2、1026-3地號；林為洲取得1026-1、1026-2抵費地，二筆抵費地面積合計超過2500平方公尺（765坪）。

黃國昌說。在取得抵費地四天後的8月19日，林為洲以每坪20萬元（實價登錄標示），翻了五倍的價格，出售1026-1抵費地予大學同學曾進發；同日也將1026-2抵費地出售予劉姓建商（無實價登錄，亦以每坪20萬元計）。在短短不到一個月的時間買進賣出，從中攫取暴利高達1.2億元。投資報酬率高達387%。（依實價登錄價差出價差15.9萬/坪，報酬率=15.9/4.1=387%）

黃國昌表示，林為洲身為立委，無論是取得抵費地、還是賣出抵費地，即使係在同一年度買賣，依法均應申報。然而，在2019年的「公職人員變動財產申報表」（申報日期自2018年11月1日到2019年11月1日），卻完全沒有申報，明顯是違法的財產申報不實。

林為洲 黃國昌 新竹 2022大選 新竹縣選舉

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