柬埔寨跨國詐騙中央挨批 柯文哲：有無把人命當人命？

近日柬埔寨跨國詐騙頻傳，外界質疑中央處置太慢，外傳超過4000名台人赴柬埔寨失聯，但刑事局澄清僅120人失聯。台北市長柯文哲表示，所以到底有沒有把人命當人命？意思是說120幾個死了就算了？更說，國家應變是一種能力，這也不是突然出現的。

柯文哲今出席111年度台北市教育博覽會開幕記者會時表示，到底有沒有把人命當人命？意思是說120幾個死了就算了？態度是這樣嗎？對於刑事局7月20日至今舉牌勸阻27人赴柬埔寨，他說，難道國家的方法就是在機場舉牌嗎？「處理這種問題，你認為你最好的方法就是在機場舉牌？如果是這樣的話，那...好啦，不要再講了。」

另外，媒體問及柬埔寨超過百人求助，外館卻只有6人統籌營救業務，是否足夠？柯文哲表示，這就考驗國家的緊急動員能力，因為比方說在越南或泰國就緊急去支援，再不行從外交部本部派人要去支援，國家應變是一種能力，這也不是突然出現，「這個有時候是麻痺了。」

柯文哲表示，這個案子在媒體上流傳多久了，「也就是說反應太慢，真正曝光時已經出現了，怎麼會看不出一個國家動員的力量動員的能量。」

另外，北市府近日進用一名財團第三代實習生與媒體發生衝突惹議，該實習生在社群軟體發文說「再給柯文哲一次機會」，柯文哲說，「再給我一次機會？我覺得是這樣啦，這種小朋友，為什麼那麼計較？」常常是這樣，年輕人有時候常常會奇奇怪怪，為什麼每個人的事情都要去追究，笑一笑就好了。