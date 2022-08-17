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美麗灣案用公帑替財團解套 監察院糾正台東縣政府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監委趙永清（左起）、高涌誠、田秋堇就台東杉原海水浴場（美麗灣渡假村）開發案，糾正台東縣政府濫用BOT協調機制召開記者會。記者蘇健忠／攝影
監委趙永清（左起）、高涌誠、田秋堇就台東杉原海水浴場（美麗灣渡假村）開發案，糾正台東縣政府濫用BOT協調機制召開記者會。記者蘇健忠／攝影

纏訟多時的美麗灣案再有新進度。監察委員高涌誠、田秋堇、趙永清今天表示，台東縣政府以6.29億元買回美麗灣開發案建物，監院認定縣政府濫用BOT協調機制，將法院判決認定可歸責於民間機構的事由決議為「不可抗力及除外情事」，使業者得免除其違約責任，因此提案糾正，並已在16日經委員會討論通過。

台東美麗灣度假村爭議逾18年，仲裁結果前年出爐，台東縣政府需以6.29億元，買回建築物，但過程中企業多次違法，如此龐大的金額卻又是由納稅人買單，引發外界質疑，監院也立案調查。

查案監委表示，台東縣政府與美麗灣公司濫用促參協調機制，將法院判決已認定的事項提送協調，而協調委員會又將可歸責於美麗灣公司的事由，包括規避環評及過度開發等事項，決議為不可抗力及除外情事，使美麗灣公司得免除其契約責任，台東縣政府顯有違失。

查案監委指出，該案的顏姓仲裁人，曾參與先前不利於台東縣政府的決議，卻仍擔任仲裁重要角色，實不合理，但台東縣政府對於仲裁庭認事用法顯有重大違誤，卻也沒有提出抗辯，同樣有重大違失。

查案監委表示，美麗灣建物未通過環評，無從作為旅館使用，仲裁庭卻以旅館的營運性資產作為估價條件，且實際建物高度及房間數均已違反BOT合約的限制，此舉形同以公帑為業者過度開發行為解套。長年追蹤此案的監委田秋堇表示，開發商的損失其實在可控範圍內，最後真正的損失是全體台東縣民。

調查報告也指出，爭議處理階段的協調及仲裁相關程序及文件除雙方皆同意外，禁止對外公開，有違公開透明原則，因此也要求財政部檢討促參法相關規定，另函請法務部依法偵辦相關人員有無涉及刑責。

台東 美麗灣 田秋堇

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