國民黨嘉義縣長選舉整合還有難題 教授歐崇敬參選保留
泛藍無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉表態參選縣長，經國民黨主席朱立倫、縣長參選人王育敏日前拜會後答應退選、支持王育敏；至於率先表態參選的國民黨籍教授歐崇敬，指至今未接獲朱立倫、王育敏電話「朱、王沒禮貌、沒倫理」；王育敏說，會找時間拜會歐崇敬。
歐崇敬說，至今未接到朱立倫、王育敏、秘書長黃健庭、立委兼縣黨部主委翁重鈞電話，黨中央對之前縣長人選難產，在野陣營整合卡關，翁重鈞表明不選，他率先表態參選承擔，為黨擋了3個多月，黨中央至今未有說法回應，沒有倫理，難怪黨會亂，對參選與否，他態度保留。
歐崇敬上個月21日在長榮文苑嘉義酒店，發表參選聲明說，縣民無法再等待！長期以來黨被批評為地方派系全盤控制地方提名作業，這次如果繼續為派系領導人私心算計，硬是等待最後登記期限，如此選民將會對國民黨失去信心。他決心選縣長，是協助藍軍脫離派系控制，挽回民眾對藍軍信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言