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國民黨嘉義縣長選舉整合還有難題 教授歐崇敬參選保留

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉義縣長選舉整合還有難題，最先表態參選的教授歐崇敬，參選保留。圖／聯合報資料照片
國民黨嘉義縣長選舉整合還有難題，最先表態參選的教授歐崇敬，參選保留。圖／聯合報資料照片

泛藍無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉表態參選縣長，經國民黨主席朱立倫、縣長參選人王育敏日前拜會後答應退選、支持王育敏；至於率先表態參選的國民黨籍教授歐崇敬，指至今未接獲朱立倫、王育敏電話「朱、王沒禮貌、沒倫理」；王育敏說，會找時間拜會歐崇敬。

歐崇敬說，至今未接到朱立倫、王育敏、秘書長黃健庭、立委兼縣黨部主委翁重鈞電話，黨中央對之前縣長人選難產，在野陣營整合卡關，翁重鈞表明不選，他率先表態參選承擔，為黨擋了3個多月，黨中央至今未有說法回應，沒有倫理，難怪黨會亂，對參選與否，他態度保留。

歐崇敬上個月21日在長榮文苑嘉義酒店，發表參選聲明說，縣民無法再等待！長期以來黨被批評為地方派系全盤控制地方提名作業，這次如果繼續為派系領導人私心算計，硬是等待最後登記期限，如此選民將會對國民黨失去信心。他決心選縣長，是協助藍軍脫離派系控制，挽回民眾對藍軍信心。

王育敏 歐崇敬 朱立倫

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