台人赴柬埔寨淪豬仔 觀光局：已請旅行社遇問題要提醒

近期不斷傳出有國人遭誘騙赴柬埔寨等國打工，卻被當作「豬仔」轉賣，甚至還有性侵、凌虐、器官遭摘除等情況發生，這也讓不少民眾對於柬埔寨的旅遊信心大受影響，外界擔憂一但國境解封後，是否會不利兩國的旅遊市場交流。

對此，觀光局長張錫聰表示，柬埔寨詐騙是犯罪行為，行政院很重視，資安會報也列為重要課題，出國旅行的部分，也會配合內政部，以及打擊犯罪的相關部門做好相關宣導，另也提醒旅行社，如果要去柬埔寨有什麼問題，要提醒大家。

張錫聰表示，外交部有一個海外旅遊安全的平台，也會把外交部提供的警訊，請旅行社轉達給出國旅客多加留意。

至於來台旅客的部分，張錫聰說，柬埔寨不是主要旅遊市場，東南亞的部分，主要是越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼等，「當然柬埔寨，我們也會注意」。