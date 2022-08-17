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批黨產會獨裁 救國團籲法院裁定停止執行處分

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台北高等行政法院今上午開庭審理救國團聲請「停止執行黨產會的行政處分」案，救國團員工於開庭前在法院門口高舉布條、牌子表達訴求。圖／救國團提供
台北高等行政法院今上午開庭審理救國團聲請「停止執行黨產會的行政處分」案，救國團員工於開庭前在法院門口高舉布條、牌子表達訴求。圖／救國團提供

黨產會日前認定救國團現有財產包含61筆土地、16億3507萬元為不當取得財產，命其移轉國有。台北高等行政法院今上午開庭審理救國團聲請「停止執行黨產會的行政處分」案，救國團員工於開庭前，聚集在法院門口高舉布條、牌子表達訴求，抗議黨產會迫害人權，並控訴黨產會是現代版的極權機關。

救國團主任葛永光表示，黨產會認定救國團為附隨組織的時候，就主張救國團不是行政機構，而當要沒收救國團財產時，就主張救國團是行政機構。黨產會說沒收就沒收，只給人民似是而非，自行編造臆測的理由，就要侵吞近7000人的工作權、財產權、生存權，請問有這樣邏輯錯亂、指鹿為馬的機關嗎？

救國團說，黨產會的行政處分影響救國團近7000個家庭的生計，已侵犯人權，何況其處分理由實集杜撰之大全，讓人懷疑現在是民主時代還是極權時代？是法治時代還是帝王時代？這不是獨裁機關什麼才是獨裁機關？

救國團說，一個月後黨產會「隨時」會將救國團61筆不動產、現金16.35億元移送強制執行，形同要消滅救國團，屆時單位解散，員工失去工作，每年千萬人次社會大眾各項服務，以及3百多萬人次的弱勢族群服務，都將無以為繼，這樣的損失將來如何回復原狀？因此黨產會這項處分，確實有停止執行的「急迫性」與「公益性」，呼籲法院裁定停止執行這項荒繆絕倫的處分。

救國團表示，面對黨產會這樣極權的行政機關，台灣人民必須有抵抗能力，呼籲大家勇敢站出來力挺救國團，讓救國團繼續為台灣社會服務。

黨產會 救國團

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突襲式沒收財產 救國團控黨產會「政治追殺、強搶民產」

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