陳明通不應聘台大非請辭 賴香伶：主動請辭更圓滿

新竹前市長林智堅因論文風波要捍衛清白，退出桃園市長選舉，而台大也不再應聘指導教授、國安局長陳明通，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，他說他不是辭職，但不管什麼說詞，都無法讓大家去重新看待他犯過的錯，他失職處主動請辭相信會更圓滿。

陳明通被檢舉違反學術倫理，將不應聘台大國發所授課但未辭職，賴香伶指出，陳明通角色很衝突，作爲指導教授讓論文抄襲或代寫都有相當的責任，他應該要知道必須做什麼決定。至於台大不應聘，陳也說不是辭職，但不管什麼說詞，都無法讓大家去重新看待他犯的錯，作為教授在台大專業上職責有失職處，主動請辭相信會更圓滿。

至於未來在立法院會不會繼續追蹤此事，「不要耗費太多的社會資源在這事情上」，賴香伶說，相關的委員會一定會質詢，特別是此是有些結構性上問題，因此能努力的會盡速處理，包括相關審議程序當事人不到，審議程序後續救濟如涉訴訟利益，是不是一定會啟動等這些都是問題。大家都是讀書人，也涉及「學術專業的捍衛」應該知道標準要比一般高，不是只是通例或一般約定俗成。