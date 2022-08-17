盧秀燕今獲提名 首支競選影片「台中好台灣更好」曝光

九合一選舉進入倒數100天，台中市長盧秀燕今天將正式獲國民黨提名，台中市黨部今公布盧秀燕與黨籍議員合照，競選影片首曝光，以晴朗藍天開場，振奮人心的配樂，為年底選戰揭開序幕。

根據國民黨規畫，台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜，將在今天下午國民黨中常會上，通過黨中央提名競選連任，為國民黨拚上完整的2022勝選拼圖。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，2022選舉市黨部提名34名議員，派系整合無礙，中央黨部正式提名前，藍議員早早就與盧市長合體拍攝宣傳照並掛上看板，大團結合作默契，議員選舉看板出現在台中各重要路口，顯示國民黨以力拚「市長連任，議員過半」決心。

影片中可看到議員看板不只合照吸睛，也羅列台中重大建設，如中捷綠線通車、台中巨蛋、國際會展中心、社會住宅大幅超標，以及各項福利政策：恢復老人健保補助、公托公幼倍增、生育津貼加倍、雙十公車等等，加上改善治安、空汙、防疫有成，盧秀燕市長與議員們共同目標明確，有助盧市長順利連任，帶動國民黨議員議會過半的動力。

國民黨市黨部發言人涂力旋說，盧秀燕市長執政3年多帶領台中，各項市政成績大幅躍進，搶進六都前段班，在多個民調中，台中穩居全台最幸福城市。盧秀燕堅持做對的事、以市民為本，無私奉獻讓台中變好，台灣更好。