提名競選巿長 侯友宜：衝刺市政、選舉按自己步驟

新北市長侯友宜今天下午無公開行程，請假出席國民黨中常會，針對提名競選新北巿長等選舉相關問題，侯友宜說，目前他還是全力衝刺市政，這才是民眾最關心的，他會按照自己的步驟，還是會把4年前政見一一檢視。

侯友宜表示，目前為止他還是全力衝刺市政，因為市政做好，才是民眾最關心的一件事，所以選舉會按照他自己既定步驟來做，那以往就沒有設主委，因為400萬的市民就是他永遠的主委，四年前是這樣，現在還是這樣，最重要的還是把四年前的政見一一的檢視，看還有哪些沒有做好的全力衝刺。

對於民進黨新北市長參選人林佳龍批評侯友宜腳踏兩條船容易翻船，侯友宜僅說，「好好做事，打拚做事」。對連任是否有信心？侯友宜表示，他對每個事情都充滿信心，而且對每一個挑戰都樂於接受，他這輩子樂於接受挑戰，勇於承擔責任全力以赴，不計最後成功或是失敗，他會好好的做事。