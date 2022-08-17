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台人被騙到柬埔寨 賴香伶：沒將國人安全擺第一位

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台人有受騙到柬埔寨工作，賴香伶（左2）認為，在國際上看出來沒將國人安全擺第一位。記者翁唯真／攝影
台人有受騙到柬埔寨工作，賴香伶（左2）認為，在國際上看出來沒將國人安全擺第一位。記者翁唯真／攝影

近期台灣人有許多人受高薪誘惑到柬埔寨工作，才發現是場騙局，台灣政府也不斷展開營救計畫，不過民眾黨桃園市長參選人賴香伶認為，希望盡快成立更高層級指導單位，與國際組織合作，不能兩手一攤，這樣說不過去。

台灣有許多民眾被騙到柬埔寨才發現上當，不斷求助，目前政府也派員舉牌加強宣導，賴香伶表示，到目前為止，不管是警政署或外交部，都做得非常的不理想，甚至讓國人要自己自求多福，好像要找像慈濟這樣的國際協會機構才能營救。

「在國際上面真的是沒有把國人的安全放在第一位」，賴香伶指出，到機場去舉牌，警政署長還要親自去做指導，這個時候指導都來不及了，營救也好現有的加強宣導，甚至是要求駐外單位動起來的方式都太過於消極。

賴香伶說，希望在現有的這個機制裡面是成立更高層級的指揮單位，盡速的跟東南亞的一些國際組織，或是國家成立協作，而不是說因為沒有邦交所以兩手一攤，「這是說不過去」。

賴香伶 柬埔寨 桃園市長

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