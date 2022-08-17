【專家之眼】裴洛西訪台的背後

此次裴洛西訪台確實引起極大的風波，其中解放軍的圍台軍演以及北京新版的白皮書，再加上事後美中之間的博弈，都極值得關注。但綜合各項資料研判，裴洛西冒著生命危險訪台，是否有些不符比例原則？難道都是為了黨國與抗中？而毫無個人利益？

這個問題可由此次裴洛西兒子同行而得到部分解答。美國福斯新聞（Fox News）曾揭露，在裴洛西的訪團中有隱藏名單。在總統府訪問時，裴洛西專門向蔡英文介紹她的兒子小保羅佩洛西(Paul Pelosi Jr)，還與團體一起合照，他雖然全程隨團訪問台灣，可是卻不在議長辦公室所公布的官方名單上，尤其保羅不是政府官員或顧問，甚至根本不住在華府，實屬怪異。

53歲的保羅是一家2200萬美元中國公司的第二大股東，也曾在中資電信公司播思(Borgs)科技擔任顧問，並因此獲得了七十萬股股票。保羅與這家中國公司的關係之所以被揭露，主因裴洛西近來強烈的反中立場，而又受僱於兩家與鋰電池有關的公司。

因而媒體懷疑，保羅的來訪與他在亞洲的生意有關，其中他還大力投資新加坡的能源領域，而台灣是世界最大的鋰電池生產廠商，甚至保羅一抵達韓國就不知去向，而他的公司也正在投資當地的電池生產廠。在幾經媒體的追問，裴洛西終於解釋稱她兒子是其陪同(escort)，並稱很自豪他也在場，若此，那為何不列入訪團名單？她還否認保羅此行與任何經貿行為有關，是否表現心虛？

此外，根據《華盛頓郵報》報導，在台灣當天早上的行程中，裴洛西已在美國在台協會以視訊會議方式，與台積電董事長劉德音討論關於實施520億美元的《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act of 2022）。美國媒體Bloomberg也稱，台積電是裴洛西之旅的重要組成部分。因而自然可以推論，其中難道不會有相關的掮客利益？因為上述520億美元的晶片補助法案，就是裴洛西一手促成，若台積電要再度到美國設廠，裴洛西的角色當炙手可熱。

有關裴洛西在AIT以視訊會晤劉德音一事，台積電傍晚卻加以否認，而蔡英文中午在台北賓館設宴款待訪團，也包含企業和經貿界代表，台積電創辦人張忠謀與劉德音都是座上賓，可見其敏感性。

況且，裴洛西的丈夫金融家保羅裴洛西(Paul Pelosi)，在美國也是一號問題人物。繼今年三月被揭露內線交易Tesla股票之後，在七月底，再度因內線交易案遭到美國司法部門的懷疑，在上述520億晶片法案通過前幾天，大量買入相關的Nvidia股票，而這些行為，已使得美國國會將要制定禁止國會議員及其家屬的股票買賣法案，故裴洛西的台灣行，是否也與轉移美國國內焦點有關？

由此可知，政治人物戮力從公當然值得尊敬。但是「人不為己，天誅地滅」，若缺乏了這一部分，裴洛西訪台的整體圖像就不完整，而台灣的媒體自然輕描淡寫，故本文所採資料都是借用美國媒體，其可信度經得起考驗。