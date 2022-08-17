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國台辦點名台獨頑固分子 蕭美琴貼愛貓低吼照還擊

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表蕭美琴在推特以愛貓阿花低吼照，回應中國大陸的制裁。圖／取自推特
中華民國駐美代表蕭美琴在推特以愛貓阿花低吼照，回應中國大陸的制裁。圖／取自推特

美國國會議員代表團接連訪問台灣，中共16日再公布一批「台獨頑固分子」清單，中華民國駐美代表蕭美琴名列首位；以「戰貓」自我期許的蕭美琴16日在推特貼出愛貓阿花低吼照，並發文稱，「若北京中共以為制裁我們，就可以限制台灣的國際空間和禁止台灣人民發聲，他們就錯了。哪裡有壓迫，哪裡就有反抗。」

中共再公布新的「台獨頑固分子」清單，點名蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院副院長蔡其昌、立委柯建銘及王定宇、時代力量立委陳椒華和民進黨副秘書長林飛帆，加上先前公布的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃和外長吳釗燮等3人，已有10人被列名。

蕭美琴2020年中攜4貓共同赴美就任代表，她偶爾會在社群平台分享愛貓照，去年2月大華府地區下雪期間，蕭美琴就在臉書分享帶著阿花體驗雪景的照片。

蕭美琴 中共 民進黨

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