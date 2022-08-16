沈慧虹上里鄰長聯誼遊覽車拉票惹議 竹市府：加強宣導

新竹市各公所近期展開里鄰長文康聯誼活動到外縣市旅遊。現為金竹里長的民眾黨北區市議員參選人蔡文盛今天控訴民進黨市長參選人沈慧虹穿選舉背心，在公辦活動的遊覽車上拉票，已經違反行政中立，他質疑難道真的「綠能，別人不能！」已向市府提出檢舉。

市府今晚表示，近來傳出各政黨候選人不慎違反防疫措施或出入公有空間等情事，都會移請相關局處查處，也會請相關單位向民意代表加強宣導；市府會依公務人員行政中立法，配合中央選舉委員會相關規定，目前同仁都謹守分寸，沒有問題。

蔡文盛說，有某里長臉書今天ＰＯ文，拍到沈慧虹穿著紅色競選背心，在現任市議員陳建名的陪同下，直接登上遊覽車上和參加活動的市民拉票；他強調，這是111年里鄰長文康聯誼活動，由公所招標辦理的公費團體行程，都不能有拉票和造勢等選舉相關行為，民進黨前副市長和現任市議員竟公然違反規定。

蔡文盛也提到，里幹事有針對里鄰長文康聯誼活動特別提醒，不允許出現助選、拉票、造勢等與選舉有關之任何行為，有競選背心、文宣品、宣傳海報等任何與選舉有關之物品出現 ，也不能出現，這些都是區公所有明文規定發給所有的里辦公室。

市府民政處說明，之前請各位里幹事轉告里長遵守不得在公費活動出現競選、造勢的行為，主要是依據中央選委會規定，8月18日開始發布年底選舉的選舉公告後相關活動適用，接獲相關檢舉都會依規定查處辦理。