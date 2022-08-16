賴香伶批桃園工程淪剪綵 桃市府：不需為選舉扭曲事實

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今批桃園市長鄭文燦市政建設花預算很多，淪為剪綵動工，完成期限、施工品質不如預期，且房價高但社宅量不夠，對此桃市府新聞處長詹賀舜表示，桃園公共工程獲獎無數，8年改變市民有感，不需要為了選舉扭曲事實。

賴香伶今受訪指出，桃園區國民運動中心游泳池2年多沒修繕，經費從60萬元追加到1500萬元，市民發現「原來光鮮亮麗的市政，有這麼多大家不曉得的問題」，錢要用對地方，不是以花大錢為目的。

詹賀舜表示，桃園非常注重工程品質升格後各種公共工程獲得大獎不計其數，為六都首選及肯定。

賴香伶也說，桃園有許多重劃區，但社宅量不足、房價高漲，若未來入主市府會將餘屋處理，以「只租不賣」方式，或透過建案回饋有公共住宅量體、公共設施空間等方式，解決青年面對的最大壓力。

有關房價問題，詹賀舜指出，桃園住宅平均價格仍遠低於雙北，依內政部日前公布最新房價負擔能力指標，桃園房貸負擔率為31.50%、房價所得比約7.87倍，皆是六都最低；且首度就業保險投保薪資7年來成長15%以上，雖房價有上升，但市府積極推動產業投資、就業及各項經建計畫，讓市民負擔得起房價。

詹賀舜說，市府也積極推動社會住宅，以低於市場租金出租給符合資格的對象，並透過建案回饋，將社會住宅與公益設施結合，今年預計完工3995戶，提供市民更多的居住選擇。

詹賀舜表示，賴香伶政見給予以尊重，甚至有些政見已在執行，可見賴還不熟悉桃園，但也不能為了選舉扭曲事實，希望選舉回歸市政與事實。