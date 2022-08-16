夏立言訪陸 郝龍斌：行程應公開 並向對岸反映對台軍演

中共軍演頻繁，國民黨副主席夏立言這次率團訪問大陸，引發爭議，國民黨北市長參選人蔣萬安喊話夏立言，行程應該公開。台北市前市長郝龍斌今受訪也表示，「去可以，但必須要公開透明。」

郝龍斌說，現在兩岸完全沒有溝通管道，包括海基、海協會都是一讀不回，怎麼樣建立溝通管道、減少誤解，很重要，不過民進黨現在沒有溝通管道，夏副主席到對岸若能建立溝通管道，是好事一件，但必須要先得到台灣這邊的信任，尤其正值選舉中。

至於會不會擔心被扣紅帽？郝表示，如果公開透明，也真正為了台灣人民福祉，為了兩岸和平穩定，為了台商台胞福利，做這件事情，他相信大家可以接受，所以整個夏立言訪陸，關鍵是在讓所有過程公開透明，做什麼事，談什麼話，得到什麼成果，必須讓全台人民知道。

媒體也問郝龍斌，是否應該向對岸反映應停止軍演？郝龍斌表示，如果見到對岸中共的高層人士，的確有必要將台灣人的心聲、共機繞台、對台軍演、兩岸和平穩定、兩岸民眾感情沒有助益，一定要反映這件事。

郝龍斌說，這次夏立言訪陸，所有行程都應該公開，甚至讓全台灣人民知道，這次去跟哪些人見面？談哪些議題？尤其現在台商台胞，非常需要國民黨有人能反映心聲，他認為，現在建立溝通管道，可以做，但必須公開透明，得到台灣人民信任，所以才強調，見了什麼人，談了什麼事？怎麼樣反映台灣人心聲？大陸台胞的需求？是這次夏立言訪陸很重要的目標。