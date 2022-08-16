國民黨駁斥周刊報導 強調夏立言對陸委會從未提過汪洋

針對鏡周刊今日發表「【朱立倫踩紅線1】夏立言陸委會報備內容曝光 他好言勸阻被無視」報導，國民黨表示，此次赴大陸行程之安排、目的與決策過程等內容，副主席夏立言依法向陸委會報備時，「從未提過汪洋」，相關內容都有公文為證，與報導事實不符，國民黨特此嚴正澄清。

對於報導內容提及夏立言向陸委會報備時稱可能見到汪洋，國民黨強烈駁斥，該報導與事實不符，更對國民黨緩和兩岸關係的努力造成負面影響。

國民黨強調，當初夏立言依法向陸委會報備時，「從未提過汪洋」，相關內容都有公文為證。

此外，夏立言在回應陸委會主委邱太三電話聯繫時也表示，此行早已於數月前就安排，行程由國民黨主動規劃和安排，與國際友人訪台、中共軍演皆毫無相關，完全依法報備，未來返國後也願意向陸委會簡報。

國民黨進一步指出，夏立言在和邱太三通話時坦誠說，此行主要目的就是在當前兩岸官方協商機制完全中斷的情況下，關懷在中國大陸工作、求學、生活的國人，反映他們碰到的問題，並向陸方反應目前台灣社會、農漁民及中小企業的心聲。

國民黨強調，此行考量維持兩岸和平穩定與經濟發展前景，也是替兩岸保持最低限度的聯繫管道，以台灣民眾利益為優先，絕對經得起外界檢驗。媒體相關報導應基於事實，而非以模糊拼湊的內容來混淆視聽、誤導輿論，特此澄清。