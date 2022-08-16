宏都拉斯新大使呈遞到任國書 蔡總統讚「知台又挺台」

蔡英文總統今天上午接受宏都拉斯新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書，歡迎布羅德來台履任，為台宏雙邊關係創造新局。蔡總統並感謝宏國政府堅定支持台灣的國際參與，持續為台灣在國際上發聲。她表示，現在全球威權主義正持續擴張，民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域之間的合作交流。

蔡總統致詞時表示，今天很高興接受布羅德呈遞到任國書。她代表台灣人民，向布羅德表達誠摯歡迎。宏都拉斯是台灣重要的友邦，她曾在2017年率團訪問，接受當地人民熱情地款待；也實地見證兩國在各個領域的合作成果。今年1月，也特別請副總統賴清德代表她出席宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，再次展現彼此深厚的友誼。

蔡總統指出，宏都拉斯和台灣都是熱愛民主自由的盟邦。她要特別感謝卡斯楚領導的宏國政府，堅定地支持台灣的國際參與，並持續為台灣在國際上發聲。現在，全球威權主義正持續擴張，在民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域之間的合作交流。

蔡總統提到，台灣和宏都拉斯長期在既有的良好基礎上，創造出豐碩的合作成果。雙邊的經貿往來暢旺，包括宏都拉斯盛產的白蝦、牛肉及「我們很愛喝的咖啡」。這些來自宏都拉斯的優質產品，都深受台灣人民的喜愛。

蔡總統說，兩國在教育文化領域也激盪出許多火花，而布羅德就是台宏兩國教育交流最佳的見證人。布羅德「知台」又「挺台」，年輕有活力，相信一定能為台宏雙邊關係創造新局；也能為雙方人民創造更多的福祉。

隨後，布羅德大使致詞時表示，他非常榮幸能代表宏都拉斯擔任駐台大使，深感肩負深化兩國友好關係，加強促進雙方經貿往來及合作交流，使兩國關係可以更加緊密之任務。

布羅德說，他要轉達卡斯楚對蔡總統的問候，在兩國均面臨歷史性關鍵挑戰的今天，同様作為女性領導人的先鋒，肩負起捍衛人民權益，特別是保護弱勢族群的任務。台灣的民主素來表現無比韌性，是一個為民謀福、醫療及教育普及化、基礎建設發達及充分利用創新資訊科技的國家。卡斯楚相信有必要深化兩國在政治、社會及經貿領域的關係，合作與對話是克服各項天災人禍、衛生環境及安全議題的必要基礎。

布羅德提到，宏都拉斯想邀請台灣成為實踐夢想的夥伴。為了人民的自由，建立一個幸福的國度，尊重人民自決、尊重主權、拒絕外國勢力干涉，杜絕貪汙並且以進步為導向的國家，宏國新政府將追求社會公義，特別是維護婦女、兒童、農民與原住民等弱勢族群的權益，衛生與教育的基礎建設是國家最優先及重要的課題，這將是卡斯楚總統翻轉宏都拉斯的執政主軸，相信在這過程中會獲得中華民國台灣的支持。