快訊

立委稱政府「柬埔寨急難救助」僅1人負責 外交部回應了

中職／恐怖喔！桃園球場猿獅戰3局下 燈柱罷工中斷比賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏都拉斯新大使呈遞到任國書 蔡總統讚「知台又挺台」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接受宏都拉斯新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接受宏都拉斯新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接受宏都拉斯新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書，歡迎布羅德來台履任，為台宏雙邊關係創造新局。蔡總統並感謝宏國政府堅定支持台灣的國際參與，持續為台灣在國際上發聲。她表示，現在全球威權主義正持續擴張，民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域之間的合作交流。

蔡總統致詞時表示，今天很高興接受布羅德呈遞到任國書。她代表台灣人民，向布羅德表達誠摯歡迎。宏都拉斯是台灣重要的友邦，她曾在2017年率團訪問，接受當地人民熱情地款待；也實地見證兩國在各個領域的合作成果。今年1月，也特別請副總統賴清德代表她出席宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）的就職典禮，再次展現彼此深厚的友誼。

蔡總統指出，宏都拉斯和台灣都是熱愛民主自由的盟邦。她要特別感謝卡斯楚領導的宏國政府，堅定地支持台灣的國際參與，並持續為台灣在國際上發聲。現在，全球威權主義正持續擴張，在民主陣營的夥伴更要攜手共進、相互扶持，加強各領域之間的合作交流。

蔡總統提到，台灣和宏都拉斯長期在既有的良好基礎上，創造出豐碩的合作成果。雙邊的經貿往來暢旺，包括宏都拉斯盛產的白蝦、牛肉及「我們很愛喝的咖啡」。這些來自宏都拉斯的優質產品，都深受台灣人民的喜愛。

蔡總統說，兩國在教育文化領域也激盪出許多火花，而布羅德就是台宏兩國教育交流最佳的見證人。布羅德「知台」又「挺台」，年輕有活力，相信一定能為台宏雙邊關係創造新局；也能為雙方人民創造更多的福祉。

隨後，布羅德大使致詞時表示，他非常榮幸能代表宏都拉斯擔任駐台大使，深感肩負深化兩國友好關係，加強促進雙方經貿往來及合作交流，使兩國關係可以更加緊密之任務。

布羅德說，他要轉達卡斯楚對蔡總統的問候，在兩國均面臨歷史性關鍵挑戰的今天，同様作為女性領導人的先鋒，肩負起捍衛人民權益，特別是保護弱勢族群的任務。台灣的民主素來表現無比韌性，是一個為民謀福、醫療及教育普及化、基礎建設發達及充分利用創新資訊科技的國家。卡斯楚相信有必要深化兩國在政治、社會及經貿領域的關係，合作與對話是克服各項天災人禍、衛生環境及安全議題的必要基礎。

布羅德提到，宏都拉斯想邀請台灣成為實踐夢想的夥伴。為了人民的自由，建立一個幸福的國度，尊重人民自決、尊重主權、拒絕外國勢力干涉，杜絕貪汙並且以進步為導向的國家，宏國新政府將追求社會公義，特別是維護婦女、兒童、農民與原住民等弱勢族群的權益，衛生與教育的基礎建設是國家最優先及重要的課題，這將是卡斯楚總統翻轉宏都拉斯的執政主軸，相信在這過程中會獲得中華民國台灣的支持。

最後，布羅德特別以中文表示，台灣是他人生命運中重要的一部分，曾經是他住了5年的家，雖然他10年前離開了，但重新踏入這片土地時，他感覺彷彿未曾離開過，「我覺得我回家了，原來我的心一直在這裡」。今天，他站在大家的面前，是這80幾年來把兩國連繫在一起的友誼及休戚與共的成果，台灣敞開大門不吝分享教育在國際發展中的重要性，而他也親眼見證台灣的奇蹟，活躍的經濟成長、強大的工業化以及謹慎的規劃發展策略，是宏國效仿的榜樣，希望宏國也能發展並達到如此的成就。

蔡英文總統今天上午接受宏都拉斯新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接受宏都拉斯新任駐台大使布羅德（Harold Burgos）呈遞到任國書。圖／總統府提供

宏都拉斯 卡斯楚 蔡英文

延伸閱讀

批林佳龍無任所大使毫無作為 藍新北黨團：只顧選舉

蔡英文：安倍2016提倡「自由開放印太構想」具先見之明

美國會議員見蔡英文 中美就台灣議題再隔空交火

日本自民黨月刊專訪 蔡英文：台海局勢十分緊張

相關新聞

悠遊卡20周年！馬郝柯同框 郝龍斌致詞爆火藥味

悠遊卡發行屆滿20年，悠遊卡公司今邀請前總統馬英九、北市前市長郝龍斌、市長柯文哲出席悠遊卡20周年活動。馬郝柯三位前後任...

沈慧虹上里鄰長聯誼遊覽車拉票惹議 竹市府：加強宣導

新竹市各公所近期展開里鄰長文康聯誼活動到外縣市旅遊。現為金竹里長的民眾黨北區市議員參選人蔡文盛今天控訴民進黨市長參選人沈...

林智堅論文門未止血 藍劍指陳明通 綠陷「挺通」難題

新竹市前市長林智堅已為碩士論文抄襲爭議退選，但民進黨內「挺堅」態度不變，支持林持續捍衛清白，至於是否「挺通」則成了綠營難題。雖然陳明通已辭台大國發所兼任教授，但民進黨內很清楚，藍營已開始詳細比對林智堅指導教授、國安局長陳明通歷年指導的碩博士論文。 黨內人士不諱言，「陳明通」會是9月立法院開議後，藍綠攻防的主戰場，另一方面，一旦陳指導的綠營政治人物再出現論文爭議，不只陳明通官位難保，民進黨也將面臨更大的信任危機，波及年底選情。

日華懇會長古屋圭司擬訪台晉見蔡總統 日媒：恐刺激大陸

日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長、執政黨自民黨籍眾議員古屋圭司考慮8月22至24日訪問台灣，並與總統蔡英文與台灣國...

賴香伶批桃園工程淪剪綵 桃市府：不需為選舉扭曲事實

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今批桃園市長鄭文燦市政建設花預算很多，淪為剪綵動工，完成期限、施工品質不如預期，且房價高但社宅...

夏立言訪陸 郝龍斌：行程應公開 並向對岸反映對台軍演

中共軍演頻繁，國民黨副主席夏立言這次率團訪問大陸，引發爭議，國民黨北市長參選人蔣萬安喊話夏立言，行程應該公開。台北市前市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。