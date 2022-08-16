中共宣布制裁台獨份子 民進黨：更看清獨裁嘴臉

中共今天宣佈，再次對「台獨頑固分子」等人員及家屬實施制裁。民進黨表示，中共當局完全扭曲事實，片面施加莫須有的指控，想要對台灣造成寒蟬效應，台灣人民不怕被恐嚇、被威脅，台灣人民守護民主與主權的意志，也絕不因中共制裁及欺壓而屈服。

民進黨指出，中共當局面對意見相左的國家及人士，慣用語言、武嚇及強制行為霸凌應對。而中國戰狼外交倒行逆施，早已引起全世界反感。中共當局如今又一再惡意挑釁，一味升高台海情勢，不僅讓台灣人民對中共當局更為反感，也徹底醜化中國的國際形象。

民進黨重申，兩岸和平是雙方共同責任，要求中共當局面對兩岸現狀事實，改變處理兩岸關係的態度，若持續對台灣採取不理性行為及動作，不僅破壞兩岸關係，也嚴重威脅區域的安全與和平穩定。

民進黨表示，中共當局無權對台灣人民與民主進行制裁，此制裁也毫無意義，台灣人民在捍衛及守護民主的路上一向無所畏懼，今天中共當局的所作所為，只會讓台灣人民更團結，也讓世界更看清中共政權的獨裁嘴臉。