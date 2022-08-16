FB仍登柬埔寨詐騙廣告 北市議員：NCC無做為如共犯

柬埔寨詐騙案頻傳，台灣政府全力救援。不過台北市議員應曉薇今表示，被救援回台的人告知，發現當時應徵的詐騙FB頁面還在，雖然警局已向FB檢舉，但權責在NCC卻毫無作為，應曉薇痛批，讓台人陸續被騙不就等同是詐騙集團共犯。

應曉薇日前揭發10多位台人被騙至柬埔寨，生死未明，近日陸續有諸多家人、被騙台人聯繫請求救援，她表示說，警政署的後果是一個都救不到，更忿忿不平的是，被救援回台的被害人告知，當時應徵的詐騙訊息仍在Facebook上還沒下架。

應曉薇表示，雖然警局已向FB檢舉，但權責在NCC，NCC不作為讓台人陸續被騙，不就等同是詐騙集團共犯。據統計，2020年假網站詐騙計1103件、2021年計1434件、2022年至6月30日共計922件。

應曉薇說，台北市刑事局解析，如屬假網站會通報電信業者阻斷，但阻斷機制並未有回傳機制，台北市受理下架件數也無數據可稽。她批評政府無能、冷漠、毫無作為，警政署到機場舉牌作秀，在台灣抓幾個詐騙犯罪集團就只想掩蓋真相，行政院誇海口說有策進作為，卻連NCC都無能請國際支援，下架FB詐騙網頁，反問行政院要怎麼策進、怎麼救台人？