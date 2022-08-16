夏立言訪陸 馬英九：6年沒往來非常危險 不能都放美一邊

國民黨副主席夏立言率團訪陸，國民黨北市長參選人蔣萬安今天喊話，認為夏立言行程應該公開，前總統馬英九今天出席悠遊卡20周年活動，媒體問及此事看法，馬英九說，「我們跟大陸差不多有六年完全沒有往來，這是非常危險的事情，我們不能夠將所有的發言權，都放在美國那一邊。」

面對對岸軍演頻繁，夏立言此刻訪問大陸，引發爭議，蔣萬安今天呼籲夏立言訪中行程應該公開透明、即時揭露。民進黨台北市長參選人陳時中今受訪時僅表示「終於醒了」。我想他終於醒了」。

對於夏立言訪陸，馬英九今天則表示，台灣跟大陸差不多有六年們完全沒有往來，這是非常危險的事情，台灣不能夠將所有的發言權，都放在美國那一邊。

另外，媒體也問馬英九，內湖交通是否是都市計畫問題？馬則沒有回應。