遭列台獨制裁名單 柯建銘霸氣回應一句

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代力量立委陳椒華等人，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

柯建銘今受訪時指出，他常常在講「敵人的攻擊就是我身上的勳章」，其他不需多加回應。

「被升到裴洛西等級待遇，與有榮焉」，王定宇則指出，中國用武力威脅台灣民主，連向國際發聲捍衛家園都不行，這樣流氓行徑還要制裁別人，根本是笑話，且世界何其大，無差中國這地方，中國早就禁止他入境行之有年，只是發洩情緒做法。

陳椒華表示，感到十分榮幸，這代表多年捍衛台灣主權、堅守民主價值的決心與行動得到肯定。防止中資滲透、文化統戰以及譴責中國違反人權的惡行，是時代力量長期深耕的議題，面對中共的制裁，仍會挺直腰桿，持續頑固地堅守「台獨價值」。