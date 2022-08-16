影／遭列台獨制裁 王定宇：提升到裴洛西等級 與有榮焉

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代力量立委陳椒華等人，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

「被升到裴洛西等級待遇，與有榮焉」，王定宇今指出，中國用武力威脅台灣民主，連向國際發聲捍衛家園都不行，這樣流氓行徑還要制裁別人，根本是笑話，且世界何其大，無差中國這地方，中國早就禁止他入境行之有年，只是發洩情緒做法。

王定宇，且中國禁止他們去管轄範圍，但他卻能自由自在生活在台灣，中共總書記習近平要不要法辦自己國台辦，因為把台灣不算在領域內 ，支持台灣是獨立國家，正所謂「敵人咒罵是我們光榮徽章，也習慣中國無賴蠻橫了」。