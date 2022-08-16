快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遭列台獨制裁 王定宇：提升到裴洛西等級 與有榮焉

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
5位美國聯邦參眾議員昨天上午前往立法院拜會台灣立委，立委王定宇（右）也在交流之列。記者曾原信／攝影
5位美國聯邦參眾議員昨天上午前往立法院拜會台灣立委，立委王定宇（右）也在交流之列。記者曾原信／攝影

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代力量立委陳椒華等人，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

「被升到裴洛西等級待遇，與有榮焉」，王定宇今指出，中國用武力威脅台灣民主，連向國際發聲捍衛家園都不行，這樣流氓行徑還要制裁別人，根本是笑話，且世界何其大，無差中國這地方，中國早就禁止他入境行之有年，只是發洩情緒做法。

王定宇，且中國禁止他們去管轄範圍，但他卻能自由自在生活在台灣，中共總書記習近平要不要法辦自己國台辦，因為把台灣不算在領域內 ，支持台灣是獨立國家，正所謂「敵人咒罵是我們光榮徽章，也習慣中國無賴蠻橫了」。

王定宇 民進黨 中共

延伸閱讀

被列台獨頑固分子 陳椒華：捍衛主權堅守民主獲肯定

民眾歡迎裴洛西訪台 中共軍演惹反感

中制裁蕭美琴等「台獨份子」 外交部：不接受恐嚇威脅

黨主席被大陸列台獨名單 時代力量：光榮印記

相關新聞

FB仍登柬埔寨詐騙廣告 北市議員：NCC無做為如共犯

柬埔寨詐騙案頻傳，台灣政府全力救援。不過台北市議員應曉薇今表示，被救援回台的人告知，發現當時應徵的詐騙FB頁面還在，雖然...

鄭運鵬參選最大挑戰不是張善政 而是同黨鄭寶清

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬最大的挑戰，不是來自於國民黨參選人張善政，而是來自於同黨籍的前立委鄭寶清。

遭列台獨制裁名單 柯建銘霸氣回應一句

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代...

你給我記者 EP75｜機車事故死亡數10年新高 「舊路權」觀念該改了？

台灣有超過1400萬機車數量，是汽車數量的1.75倍，但道路設計與規則仍以汽車開得順、開得快為主，機車必須在外車道與公車、計程車、臨停違停等各式狀況搶道。最近交通部長王國材都坦言，限制機車路權如果更危險，就應開放。 原本設計來保障機車族安全的「禁行內車道」、「兩段式左轉」規定，用到現在有什麼問題？

影／遭列台獨制裁 王定宇：提升到裴洛西等級 與有榮焉

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代...

蔡總統聲望重挫7% 國安與林智堅拖累

蔡總統權力太大、又無法清楚判斷局勢，民調才會下滑這麼多！」台灣民意基金會的民調顯示，國人對總統蔡英文處理國家大事的贊成度為45.7%、不贊同40.7%，但比起上個月53%的滿意度下降不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。