影／數位中介法說明會 學者質疑法案拑制言論自由
NCC於6月底公布《數位中介服務法》草案以來，今天上午舉行第二場公開說明會，盡管NCC已在8月11日邀請業者參加第一場公開說明會，第二場是邀請學者專家公民團體與會探討該部法案的精神，但各界質疑聲浪依舊不斷，立法意旨欠缺對言論自由的高度尊重。
台灣匯流協會籌備處副教授何吉森質疑《數位中介服務法》強調治理的精神，卻充滿了對內容的管制，而外界關注花費公帑25億來成立的專責機構，行政立法介入的情況相當明顯，未來如何成為多方治理的概念，或者只是宣傳口號，令人存疑。
NCC綜合規劃處處長王德威表示，《數位中介服務法》專責機構的設計是參考歐盟規劃，專責機構成立的日期將會在法案通過後的15個月，也就是在2024年1月1日以後，因為國內有很多需要協調的工作要處理，所以才會另外成立專責機構，至於該機構未來是否會因獨立性不夠高而產生爭議，王德威沒有正面答覆。
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