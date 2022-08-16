影／數位中介法說明會 學者質疑法案拑制言論自由

NCC於6月底公布《數位中介服務法》草案以來，今天上午舉行第二場公開說明會，盡管NCC已在8月11日邀請業者參加第一場公開說明會，第二場是邀請學者專家公民團體與會探討該部法案的精神，但各界質疑聲浪依舊不斷，立法意旨欠缺對言論自由的高度尊重。

台灣匯流協會籌備處副教授何吉森質疑《數位中介服務法》強調治理的精神，卻充滿了對內容的管制，而外界關注花費公帑25億來成立的專責機構，行政立法介入的情況相當明顯，未來如何成為多方治理的概念，或者只是宣傳口號，令人存疑。