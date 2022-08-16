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美議員訪台共再軍演 外交部批：荒誕野蠻、立即停止

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部發言人歐江安。（取材自外交部直播頻道）
外交部發言人歐江安。（取材自外交部直播頻道）

美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基(Ed Markey)昨率參眾議員來台訪問，共軍也再次組織台灣周邊海空域軍演，對此外交部發言人歐江安表示，中國以外國議員來台為由發動軍事挑釁，實屬荒誕野蠻，嚴正告誡中方立刻停止。

歐江安也引述美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)發言表示，普萊斯稱「美國國會議員訪台完全符合美國的政策，是中國單方破壞現狀，中國軍演是挑釁且沒有必要的作為，中方完全反應過度」等，外交部對美國國務院的評論表示認同與肯定。

歐江安指出，接待來訪的外國國會議員，是民主國家間正常交流的常態性活動，中國以此為由發動危險的軍事挑釁，只會進一步破壞區域穩定、干擾印太地區的重要航線與商業活動，毫無正當性且不負責任。

歐江安表示，外交部嚴厲譴責中方軍事挑釁及不斷製造危機，我方嚴正告誡中方立刻停止升高區域緊張情勢，同時籲請國際社會共同譴責中國非理性的軍事躁進行徑，不但破壞台海現狀，更對區域安全構成嚴峻挑戰。

歐江安也強調，中國單方面製造危機，再次印證北京當局就是破壞台海現狀與國際秩序的一方，兩岸互不隸屬是長年客觀事實，中華人民共和國從未統治台灣，這是國際公認的真相，台灣人民樂於和全世界交朋友，一向歡迎國際朋友造訪，其他國家無權置喙

外交部表示，身為國際社會負責任的成員，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但是更堅定、沉著應對中國的軍事脅迫，捍衛我國主權與國家安全，固守民主自由防線，我方期盼世界各國持續聲援民主台灣，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由開放的印太區域。

美國 歐江安 議員

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