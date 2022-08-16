蔡總統聲望重挫7% 國安與林智堅拖累

「蔡總統權力太大、又無法清楚判斷局勢，民調才會下滑這麼多！」台灣民意基金會的民調顯示，國人對總統蔡英文處理國家大事的贊成度為45.7%、不贊同40.7%，但比起上個月53%的滿意度下降不少，不贊同也從35.1%上升了5.2%。前立委林濁水認為，蔡總統掌握權力太大，面對軍演又未積極表態，重挫了領導人的威望，因此民調下降這麼多。

民眾對國安團隊沒信心

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，裴洛西來台、中國軍演，加上安倍遇刺效應仍在，蔡總統的聲望竟大幅下降，除了支持度崩跌7%以外，不支持度也上升5%，這麼多對蔡總統有利的因素，沒有讓她的聲望扶搖直上。他推測，是因為民眾對於蔡總統的國安表現與林智堅論文門案的處理態度不滿意所造成。

對於蔡總統的國安表現，45.9%的民眾有信心、43.1%的民眾沒有信心，對國防部監控中共軍演的信心則有42.3%認為增強信心、34.6%減弱，不過信心指數都沒有突破50%，游盈隆覺得這些都是隱憂。

游盈隆也說，這些都反應在政黨支持度上，民進黨雖仍以30.2%遙遙領先國民黨16.5%，與民眾黨的13.4%、時代力量的2.1%，但民進黨支持度比起上個月的34.2%還是下降了4%，國民黨則上升1.6%，民眾黨則下降1.5%。

辣台妹效應消失

林濁水分析，蔡總統2016年當選後的兩岸政策比較柔軟，但在2019年習近平宣布一國兩制台灣方案後，蔡總統因為回應「絕不接受」，所以產生「辣台妹效應」，支持度扶搖直上，加上民眾面對外在壓力會有「聚旗效應」，才造就蔡總統先前的高滿意度，但這次中共軍演，民眾對國安團隊信心就顯得很低，「辣台妹效應」就消失了。

林濁水指出，蔡總統面對中共軍演區有劃設到領海的反應太慢、飛彈飛越台灣上空竟不宣布，還有整體對中態度模糊，除了聚旗效應沒有發生，甚至產生負面效應。林濁水另分析林智堅的效應有4波，從7月初中華大學碩論爭議開始，到取消碩士學位、民進黨面對學倫會的抵抗，以及撤銷林智堅提名的理由等都與社會期待相悖；他認為，林智堅的效應還會再擴大。

蔡總統權力太大

林濁水直言，蔡總統直到最後一刻還在挺林智堅，但顯然她的價值判斷已經跟社會脫節，對情勢判斷已不準確，卻又將權力集中在自己身上，就容易出現林智堅這樣的事件，對民進黨傷害甚深。他建議民進黨未來應該修改提名機制，不能再讓總統身兼黨主席的蔡總統掌握這麼大的權力。

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