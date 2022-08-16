紐時稱月底再有美議員訪台 外交部：竭誠歡迎友人來訪

美國紐約時報報導8月底還會有美國國會議員訪問台灣，對此外交部今未正面回應，僅回應表示，竭誠歡迎美國國會議員及各界友人在未來持續訪台，至於是在8月底或其他時間，待有具體結果後，會再適時說明。

美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率參眾議員正在台灣訪問，紐約時表報導華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀說法指出，許多國會議員想要訪台以顯示美國的支持，預計另一個國會代表團將在月底前訪台。

外交部發言人歐江安則表示，台、美關係友好密切，今年累計有19名美國國會議員包括8位參議員、11位眾議員來台，去年則有14位國會議員，竭誠歡迎美國國會議員及各界友人，在未來持續訪台。