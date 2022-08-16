夏立言赴中國 時代力量：卸任首長赴中審查年限要延長

時代力量立法院黨團上午舉行記者會，批評國民黨副主席夏立言堅持前往中國大陸極為不妥，黨團幹事長王婉諭批評，敢不敢跟中共要求停止對台威脅？呼籲國民黨認清真正的敵人是誰，言行一致保護台灣的民主自由與主權， 別讓國際社會誤解台灣人民的全體意志。

王婉諭指出，夏立言在馬政府時代曾接連擔任外交部次長、國防部副部長、陸委會主委等國安高層，根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第九條規定，前部會首長在卸任後三年內，赴中需要跨部會的審查許可，現行法規的三年期限顯然並不足夠，王婉諭委員呼籲，相關部會應推動修法，將限制年限進行延長。

黨團總召邱顯智說，在中共以軍演破壞臺海和平的時刻出訪中國，這不是朱立倫主席說的舒緩對立，而是甘做中共代理人、配合對岸宣傳策略、傳達讓步輸誠的訊息。而國民黨高層不顧批評硬幹到底，到底是為了誰的利益？

邱顯智指出，過去媒體報導國民黨中常委四成以上有台商有相關背景，拿著黨職到中國做生意、拿補助、當買辦，早就飽受質疑。國民黨也曾大動作宣稱要杜絕黨內買辦文化，迄今沒有下文。拿中國的錢，要怎麼顧台灣的主權？顯見杜絕買辦是假的，繼續為了私利犧牲國家、當中共的代理人，才是真的。

副總召陳椒華表示，面對更加惡劣的中共，台灣已經不能再被過去的思維侷限、進行以九二共識為藉口的交流，因此，執政黨應思考，針對國內政黨的赴中活動訂定相關法規，在一定狀況及程度下加以限制，以降低政黨至敵對國家進行政治活動的影響。