聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／連勝文稱夏立言忍辱負重 蘇貞昌：笑掉大牙、別唱和中國
國民黨副主席連勝文指夏立言訪中國大陸是忍辱負重，行政院長蘇貞昌今天視察嘉義縣番路鄉民和國小的午餐廚房時，受訪批評，當外敵威逼的此刻，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，「還講什麼辱、還講什麼重，令人笑掉大牙」，國民黨該覺醒，不該跟中國唱和。
媒體詢問台北市長柯文哲質疑警察舉牌阻止民眾赴柬埔寨無效，國人淪詐騙集團魚肉，是否考慮禁止赴柬埔寨？蘇貞昌說，國人受騙、在柬國受害，政府非常關心，蒐集所有資料後逐家訪談，發覺只有120人還失聯，持續追查並已經救回一些國人，而且對於救回的其中還有涉及詐騙的，也移送法辦已經收押，政府會持續運用各種手段，對在國外的國人持續關心、協助，也呼籲國人不要輕信所謂高新聘請等，到國外卻淪為犯罪集團的被害人。
媒體也詢問，連勝文說國民黨副主席夏立言忍辱負重，不像民進黨靠嘴砲，另中國大陸拋出俯瞰澎湖畫面挑釁，政府的作為，外媒還報導月底美國還有一團將訪台，是否相關看法。
蘇貞昌說，當外敵威逼的此時此刻，國際友人紛紛讚聲協助，非常感謝，也歡迎國際友人持續為台灣發聲、關心台灣、給我們協助，相信大家一起維護區域和平，大家團結守護國家主權。
不過蘇貞昌批評，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，「還講什麼辱、還講什麼重，令人笑掉大牙」，連國民黨自己提名的候選人都再再說，這是投降、這是不當，國民黨應該覺醒，不該還是跟中國唱和；也呼籲國人同胞，台灣在蔡總統領導下，世界愈來愈重視台灣肯定台灣，台灣也會團結一致，來堅守守護國土，守護國家主權，站在自由民主的陣營，唯有這樣才不會被外敵侵略併吞，「不要在這種時候唱衰自己、唱和中國」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言