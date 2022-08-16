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影／連勝文稱夏立言忍辱負重 蘇貞昌：笑掉大牙、別唱和中國

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
行政院長蘇貞昌（前排右三）今視察嘉義縣番路鄉民和國小的午餐廚房。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（前排右三）今視察嘉義縣番路鄉民和國小的午餐廚房。記者呂慧瑜／攝影

國民黨副主席連勝文指夏立言訪中國大陸是忍辱負重，行政院長蘇貞昌今天視察嘉義縣番路鄉民和國小的午餐廚房時，受訪批評，當外敵威逼的此刻，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，「還講什麼辱、還講什麼重，令人笑掉大牙」，國民黨該覺醒，不該跟中國唱和。

媒體詢問台北市長柯文哲質疑警察舉牌阻止民眾赴柬埔寨無效，國人淪詐騙集團魚肉，是否考慮禁止赴柬埔寨？蘇貞昌說，國人受騙、在柬國受害，政府非常關心，蒐集所有資料後逐家訪談，發覺只有120人還失聯，持續追查並已經救回一些國人，而且對於救回的其中還有涉及詐騙的，也移送法辦已經收押，政府會持續運用各種手段，對在國外的國人持續關心、協助，也呼籲國人不要輕信所謂高新聘請等，到國外卻淪為犯罪集團的被害人。

媒體也詢問，連勝文說國民黨副主席夏立言忍辱負重，不像民進黨靠嘴砲，另中國大陸拋出俯瞰澎湖畫面挑釁，政府的作為，外媒還報導月底美國還有一團將訪台，是否相關看法。

蘇貞昌說，當外敵威逼的此時此刻，國際友人紛紛讚聲協助，非常感謝，也歡迎國際友人持續為台灣發聲、關心台灣、給我們協助，相信大家一起維護區域和平，大家團結守護國家主權。

不過蘇貞昌批評，卻有政黨組團到敵人陣營去通敵，「還講什麼辱、還講什麼重，令人笑掉大牙」，連國民黨自己提名的候選人都再再說，這是投降、這是不當，國民黨應該覺醒，不該還是跟中國唱和；也呼籲國人同胞，台灣在蔡總統領導下，世界愈來愈重視台灣肯定台灣，台灣也會團結一致，來堅守守護國土，守護國家主權，站在自由民主的陣營，唯有這樣才不會被外敵侵略併吞，「不要在這種時候唱衰自己、唱和中國」。

行政院長蘇貞昌（左二）針對國民黨副主席夏立言訪中國大陸，批評國民黨該覺醒，不該跟中國唱和。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）針對國民黨副主席夏立言訪中國大陸，批評國民黨該覺醒，不該跟中國唱和。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（前排右二）今視察嘉義縣番路鄉民和國小的午餐廚房。記者呂慧瑜／攝影
行政院長蘇貞昌（前排右二）今視察嘉義縣番路鄉民和國小的午餐廚房。記者呂慧瑜／攝影

夏立言

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