黨主席被大陸列台獨名單 時代力量：光榮印記

大陸國台辦今天上午公布新一波列入台獨清單名單，包括蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等人。時代力量今發聲明指出，黨主席陳椒華赫然在列，時代力量再度被中共點名，無疑是再次驗證時代力量對自由民主的捍衛，以及對於台灣主權的堅持，讓中共完全無法接受，而這也是時代力量光榮的印記。

時代力量表示，面對中共的囂張跋扈，時代力量只會挺直腰桿，堅定捍衛台灣主權。要再次強調，台灣的獨立自主，全世界有目共睹， 而台灣人民捍衛民主自由的理念，絕不容許任何人挑戰。

時代力量指出，這並非中共第一次針對「台獨份子」出手，用套上台獨大帽，對被列名人員及家屬進行所謂制裁，包括禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

時代力量表示，無論是「 台獨頑固份子」清單、「台獨撲克牌」、條列「台獨份子」的罪狀，都是中共以威嚇暴力的方式，侵害台灣民主自由，中共動作頻頻，一方面連日舉行鎖台軍演武力恫嚇，另一方面發布「對台白皮書」、「台獨頑固份子」名單等宣傳戰，製造寒蟬效應的企圖。

時代力量指出，實際上只是凸顯中共對台統戰的失敗，更彰顯其對世界民主國家團結合作的焦慮與不安，美國眾議院議長裴洛西更直指習近平行徑像「嚇壞的惡霸」，中共蠻橫行徑貽笑國際。