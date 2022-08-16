夏立言訪中時力批「中共代理人」 藍反酸：自甘附隨民進黨

國民黨副主席夏立言訪中惹議，時代力量今舉行記者會，批評國民黨為私利犧牲國家，當中共的代理人。對此國民黨團今回應表示，夏立言此行是為台生及台商權益奔走，時力不思監督執政黨，反攻擊在野黨，自甘成為民進黨附隨組織，國民黨團以後不再協助時代力量黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，受疫情影響，許多在大陸台商及台生受到嚴重影響，但蔡政府卻冷漠以對，未盡到執政黨保障在大陸國人權益的職責，此時夏立言訪問大陸雖對國民黨選情不利，但對在陸台生、台商及中小企業有利，對國家社會有利，國民黨團支持「台商及台生傾聽之旅」。

國民黨團也鄭重聲明指出，以後不再協助時代力量黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

時代力量立法院黨團今天舉行「危急時刻堅持赴中，國民黨堅當中共代理人」記者會，黨團總召邱顯智委員嚴正譴責國民黨派遣副主席夏立言在中共以軍演破壞台海和平的時刻出訪中國。邱顯智表示，這不是國民黨主席朱立倫說的舒緩對立，而是甘做中共代理人、配合對岸宣傳策略、傳達讓步輸誠的訊息。而國民黨高層不顧批評硬幹到底，到底是為了誰的利益？

邱顯智指出，過去媒體報導國民黨中常委四成以上有台商相關背景，拿著黨職到中國做生意、拿補助、當買辦，早就飽受質疑。國民黨也曾大動作宣稱要杜絕黨內買辦文化，迄今沒有下文。拿中國的錢，要怎麼顧台灣的主權？顯見杜絕買辦是假的，繼續為了私利犧牲國家、當中共的代理人，才是真的。