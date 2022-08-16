快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

夏立言訪中時力批「中共代理人」 藍反酸：自甘附隨民進黨

聯合報／ 記者程遠述王寓中／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗。記者胡經周／攝影
國民黨立委曾銘宗。記者胡經周／攝影

國民黨副主席夏立言訪中惹議，時代力量今舉行記者會，批評國民黨為私利犧牲國家，當中共的代理人。對此國民黨團今回應表示，夏立言此行是為台生及台商權益奔走，時力不思監督執政黨，反攻擊在野黨，自甘成為民進黨附隨組織，國民黨團以後不再協助時代力量黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，受疫情影響，許多在大陸台商及台生受到嚴重影響，但蔡政府卻冷漠以對，未盡到執政黨保障在大陸國人權益的職責，此時夏立言訪問大陸雖對國民黨選情不利，但對在陸台生、台商及中小企業有利，對國家社會有利，國民黨團支持「台商及台生傾聽之旅」。

國民黨團也鄭重聲明指出，以後不再協助時代力量黨團簽署任何法律、預算提案及臨時提案。

時代力量立法院黨團今天舉行「危急時刻堅持赴中，國民黨堅當中共代理人」記者會，黨團總召邱顯智委員嚴正譴責國民黨派遣副主席夏立言在中共以軍演破壞台海和平的時刻出訪中國。邱顯智表示，這不是國民黨主席朱立倫說的舒緩對立，而是甘做中共代理人、配合對岸宣傳策略、傳達讓步輸誠的訊息。而國民黨高層不顧批評硬幹到底，到底是為了誰的利益？

邱顯智指出，過去媒體報導國民黨中常委四成以上有台商相關背景，拿著黨職到中國做生意、拿補助、當買辦，早就飽受質疑。國民黨也曾大動作宣稱要杜絕黨內買辦文化，迄今沒有下文。拿中國的錢，要怎麼顧台灣的主權？顯見杜絕買辦是假的，繼續為了私利犧牲國家、當中共的代理人，才是真的。

夏立言

延伸閱讀

要求改標示 台商家具輸陸被刁難

夏立言訪陸引爭議 朱立倫：去可以舒緩兩邊嚴重的對立

夏立言赴陸 馬英九：對台灣有幫助 趙少康建議直播

夏立言訪中惹議辭台中市府2職 國民黨：尊重且遺憾

相關新聞

FB仍登柬埔寨詐騙廣告 北市議員：NCC無做為如共犯

柬埔寨詐騙案頻傳，台灣政府全力救援。不過台北市議員應曉薇今表示，被救援回台的人告知，發現當時應徵的詐騙FB頁面還在，雖然...

鄭運鵬參選最大挑戰不是張善政 而是同黨鄭寶清

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬最大的挑戰，不是來自於國民黨參選人張善政，而是來自於同黨籍的前立委鄭寶清。

遭列台獨制裁名單 柯建銘霸氣回應一句

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代...

你給我記者 EP75｜機車事故死亡數10年新高 「舊路權」觀念該改了？

台灣有超過1400萬機車數量，是汽車數量的1.75倍，但道路設計與規則仍以汽車開得順、開得快為主，機車必須在外車道與公車、計程車、臨停違停等各式狀況搶道。最近交通部長王國材都坦言，限制機車路權如果更危險，就應開放。 原本設計來保障機車族安全的「禁行內車道」、「兩段式左轉」規定，用到現在有什麼問題？

影／遭列台獨制裁 王定宇：提升到裴洛西等級 與有榮焉

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代...

蔡總統聲望重挫7% 國安與林智堅拖累

蔡總統權力太大、又無法清楚判斷局勢，民調才會下滑這麼多！」台灣民意基金會的民調顯示，國人對總統蔡英文處理國家大事的贊成度為45.7%、不贊同40.7%，但比起上個月53%的滿意度下降不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。