日本自民黨月刊專訪 蔡英文：台海局勢十分緊張

蔡英文總統8月1日以視訊方式接受日本自民黨「りぶる（Libre）」月刊專訪，提問人為眾議員河野太郎，總統府今天釋出內容。蔡總統在訪談中指出，身為總統，她特別念茲在茲的就是台灣安全，台海局勢十分緊張，她也說，台灣面臨巨大挑戰，「台灣具備守護區域和平的責任與義務，台灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響。」

蔡總統也說，面對區域強權的威脅，安全問題不只是台灣要單獨面對的問題，周邊國家共同合作和對話不可或缺。呼籲國際社會維護台灣和印太區域和平與穩定的重要性，並希望盡快建立安全對話機制。

河野也問，台灣在地緣政治上的重要性為何？

蔡總統說，她認為，在軍事緊張局勢持續的台海和平與穩定，對東亞及印太地區國家都十分重要。如同河野在7月26日凱達格蘭論壇所提到的印太安全保障，正如河野當時表示「如果台灣受到侵略，無論是日本選擇如何的回應，日本勢必都會受到影響」，這對世界經濟的影響也是極為龐大的。

蔡總統說，很多人都知道台灣是全球高科技產品生產製造重鎮，尤其在全球半導體產業供應鏈扮演不可或缺的角色。台灣海峽是連結東海及南海的主要航路，所以台海的和平穩定，攸關全球高科技產品供應鏈的穩定。

河野也問，如何看待當前烏俄情勢？烏俄情勢的發展潛在上是否助長或是否減少台海危機的風險？

蔡總統說，俄羅斯侵略烏克蘭的行為，不僅破壞全球和平穩定，也對國際社會構成威脅。烏俄戰爭對台海情勢當然會有一定的影響和示範的作用，但是如同河野的提問，究竟是助長或減少台海危機的風險，就要看民主國家是不是可以團結一致，共同應對威權主義的擴張與威脅。

蔡總統也說，「台灣將會堅守在民主陣線，也會持續強化自我防衛的力量，我們也期待持續深化與美國、日本等民主國家的合作，共同維持台海及印太區域的和平穩定。」

河野也回應，今後將持續密切關注台海和烏克蘭局勢，「我認為違反國際秩序的國家應該受到嚴懲。」