快訊

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

肯亞選舉不平靜？不透明計票與不被信服的新總統

影／美而美三重總公司倉儲失火 新北消防局大批人車搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統民調不升反降 游盈隆：這一點非常離奇

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統支持度較上月下滑7個百分點。圖／台灣民意基金會提供
蔡英文總統支持度較上月下滑7個百分點。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，蔡英文總統的支持度較上月下挫7個百分點，不過贊同蔡總統施政者，仍比不贊同者多5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當裴洛西來台以及中國空前大規模軍演之時，依傳統經驗，蔡總統在強大外力加持下，聲望應扶搖直上才對，不升反降這是一個非常離奇的現象，也恐怕是史上第一次。

民調細項指出，18.8%民眾非常贊同蔡總統處理國家大事方式，26.9%還算贊同，19.6%不太贊同，21.1%一點也不贊同，13.5%沒意見、不知道或拒答。總結共有四成六基本上贊同蔡總統處施政，四成一不贊同。

游盈隆分析，裴洛西訪台受到台灣社會熱烈歡迎，民調發現已證實，效應非常正面，這是美國因素使然；中國大規模環台軍演，絕大多數台灣人對這些舉動反感，照常理會轉化成「鞏固領導中心效應」，因此在美國與中國兩大因素相激相盪之下，蔡總統聲望應扶搖直上才對。

游盈隆說，何況「安倍遇刺效應」餘溫猶存，在雙重甚至三重強大外部效應下， 蔡總統聲望反而逆勢重挫七個百分點。唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，一個可能是國人不滿意蔡總統的國安領導表現，另一個就是喧騰一個多月的「林智堅論文門案」。

游盈隆指出，過去兩個月，蔡總統像坐雲霄飛車一樣，聲望起伏很大。六月總統聲望四成七，七月總統聲望五成三，八月總統聲望四成六，這類經驗並不多見。如果這次問題出在內部，那麼問題肯定不單純，也許很棘手，蔡總統的社會支持基礎是否已發生嚴重腐蝕現象，值得進一步檢視。

游盈隆 民調 美國 蔡英文

延伸閱讀

北京戰狼外交宣傳戰 蕭美琴7天5專訪爭取支持

休士頓辦事處長投書美媒 批北京劍拔弩張

共軍宣稱今起續於台海戰備警巡 蘇紫雲：戰鬥文藝

精準報導還是錯誤帶風向？為什麼新聞不該引用網路投票

相關新聞

柬埔寨台人受騙多 柯文哲嗆:這政府只能要警察在機場舉牌

台灣人赴海外打工詐騙頻傳，台北市長柯文哲昨晚在臉書嗆「當人民被囚禁、生命被威脅，這個政府只能要警察在機場舉牌，播映防詐騙...

不只議員、還有里長 台中參選人的顏值擔當在西區

各地高顏值帥哥美女參選人討論度高，台中市西區里長參選人，83年次的劉東潤外型頗有藝人周湯豪的味道，擔任議員黃守達服務處特...

FB仍登柬埔寨詐騙廣告 北市議員：NCC無做為如共犯

柬埔寨詐騙案頻傳，台灣政府全力救援。不過台北市議員應曉薇今表示，被救援回台的人告知，發現當時應徵的詐騙FB頁面還在，雖然...

鄭運鵬參選最大挑戰不是張善政 而是同黨鄭寶清

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬最大的挑戰，不是來自於國民黨參選人張善政，而是來自於同黨籍的前立委鄭寶清。

遭列台獨制裁名單 柯建銘霸氣回應一句

中共宣布制裁駐美代表蕭美琴、國安會祕書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代...

你給我記者 EP75｜機車事故死亡數10年新高 「舊路權」觀念該改了？

台灣有超過1400萬機車數量，是汽車數量的1.75倍，但道路設計與規則仍以汽車開得順、開得快為主，機車必須在外車道與公車、計程車、臨停違停等各式狀況搶道。最近交通部長王國材都坦言，限制機車路權如果更危險，就應開放。 原本設計來保障機車族安全的「禁行內車道」、「兩段式左轉」規定，用到現在有什麼問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。