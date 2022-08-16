蔡總統民調不升反降 游盈隆：這一點非常離奇

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，蔡英文總統的支持度較上月下挫7個百分點，不過贊同蔡總統施政者，仍比不贊同者多5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當裴洛西來台以及中國空前大規模軍演之時，依傳統經驗，蔡總統在強大外力加持下，聲望應扶搖直上才對，不升反降這是一個非常離奇的現象，也恐怕是史上第一次。

民調細項指出，18.8%民眾非常贊同蔡總統處理國家大事方式，26.9%還算贊同，19.6%不太贊同，21.1%一點也不贊同，13.5%沒意見、不知道或拒答。總結共有四成六基本上贊同蔡總統處施政，四成一不贊同。

游盈隆分析，裴洛西訪台受到台灣社會熱烈歡迎，民調發現已證實，效應非常正面，這是美國因素使然；中國大規模環台軍演，絕大多數台灣人對這些舉動反感，照常理會轉化成「鞏固領導中心效應」，因此在美國與中國兩大因素相激相盪之下，蔡總統聲望應扶搖直上才對。

游盈隆說，何況「安倍遇刺效應」餘溫猶存，在雙重甚至三重強大外部效應下， 蔡總統聲望反而逆勢重挫七個百分點。唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，一個可能是國人不滿意蔡總統的國安領導表現，另一個就是喧騰一個多月的「林智堅論文門案」。

游盈隆指出，過去兩個月，蔡總統像坐雲霄飛車一樣，聲望起伏很大。六月總統聲望四成七，七月總統聲望五成三，八月總統聲望四成六，這類經驗並不多見。如果這次問題出在內部，那麼問題肯定不單純，也許很棘手，蔡總統的社會支持基礎是否已發生嚴重腐蝕現象，值得進一步檢視。