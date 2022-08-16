議員訪台軍演以對 美國務院：反對北京試圖改變現狀

針對解放軍近日在台灣周遭的行動，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）15日表示，國會議員訪問台灣符合美國長期的「一個中國」政策，中方完全是反應過度；美國反對中方試圖改變現狀。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台後，聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Edward Markey）14日率團訪台，中方除了口頭抗議外，還在台灣周圍實施軍事演習，造成區域局勢緊張。

普萊斯表示，兩岸現狀已經維持40多年，卻有一方試圖改變現狀，不是美國、不是台灣，是中華人民共和國挑戰現狀，試圖破壞現狀；中方最近的挑釁行動和針對美國國會議員訪問台灣所做的完全不必要的回應，在在展現北京想要改變現狀。

普來斯說，美國和印太國家都在尋求維持台海現狀，中方在尋求改變、淡化現狀，並單方面、利己地改寫現狀，這是美國一貫反對的。

他重申美國依據一中政策、台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證，依據美國對安全穩定的利益，來採取行動。

普萊斯說，中方的行動令人極為擔憂，「比起維持現狀，中國是試圖破壞（現狀）。」

普萊斯表示，美國國會議員和代表團訪問台灣行之有年，今年就有十數個國會代表團訪台，這完全符合美國長期的一中政策，且這些訪問都是和平的，議員們到台灣展現對台灣人民的支持；相對地，中國大陸完全是反應過度，包含好戰言論、軍事演習和挑釁行動。

普萊斯說，美國對中方挑釁行動的反應是慎思負責的，美國言明無意升級情勢或引發危機，但也不會被嚇退；因此美國總統拜登下令航空母艦雷根號延長在區域的部署，並宣布將採取更多措施支持台灣。