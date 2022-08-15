鄭寶清參選亂選情？ 鄭文燦：沒有誰永遠都能在舞台上

民進黨前立委鄭寶清傳有意參選桃園市長，桃園市長鄭文燦今接受電視專訪，對於是否影響選戰，沒正面回應，但也表示「黨不是一個人的，相忍都是為了台灣，沒有誰永遠都能在舞台上。」

鄭寶清近期透露有意脫黨參選桃園市長，並多次發文，批評新竹市前市長林智堅論文門讓人生氣，也抨擊民進黨桃園市長參選人鄭運鵬護航，讓自己參與創立的民進黨被糟蹋。

鄭文燦今接受「辣新聞152」專訪。多次被問到鄭寶清若參戰，是否影響民進黨選情？他僅回「模擬題一概不回答，選戰的人要努力往前走。」

對於鄭寶清稱自己獲多人支持，鄭文燦說「拱他的人可能也是要害他」，就選舉來說，他都是步步為營、爭取支持。

鄭文燦說，他當過鄭寶清的競總主委，也請鄭寶清當過航空城董事長，但無論如何「黨不是一個人的，相忍都是為台灣，沒有誰永遠都能在舞台上，不需要情緒出口。」

立委鄭運鵬多次為新竹市前市長林智堅論文背書遭批評。鄭文燦也說，鄭當然是要幫林智堅拉票，不然要切割？這做政治攻擊是過頭了。

鄭文燦表示，政治人物遇到委屈的人是要都不理他，還是要傾聽了解，這很清楚，所以這是做人的基本道理，「鄭運鵬有發自內心的正義感。」